Жапаров: В Кыргызстане не будет диктатуры

Исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров сегодня на итоговой пресс-конференции заявил, что в Кыргызстане не будет диктатуры.

"Наш народ не допустит диктатуру. У меня самого нет таких мыслей и намерений. В Кыргызстане против диктатуры прошли две революции", - сказал он.

Глава государства отметил, что по этому вопросу создана комиссия по изменению Конституции.

"Уже готовится новый проект Конституции, где будет учитываться мнение общественности. После он будет предложен парламенту. Насколько мне известно, предлагается ввести норму о 35 мандатах по одномандатному округу и 55 мандатов по партийному списку. Всего будет 90 депутатов, - добавил Садыр Жапаров.