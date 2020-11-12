Погода
$ 84.11 - 84.36
€ 99.50 - 100.72

Жапаров: В Кыргызстане не будет диктатуры

225  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров сегодня на итоговой пресс-конференции заявил, что в Кыргызстане не будет диктатуры.

"Наш народ не допустит диктатуру. У меня самого нет таких мыслей и намерений. В Кыргызстане против диктатуры прошли две революции", - сказал он.

Глава государства отметил, что по этому вопросу создана комиссия по изменению Конституции.

"Уже готовится новый проект Конституции, где будет учитываться мнение общественности. После он будет предложен парламенту. Насколько мне известно, предлагается ввести норму о 35 мандатах по одномандатному округу и 55 мандатов по партийному списку. Всего будет 90 депутатов, - добавил Садыр Жапаров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394030
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан, пресс-конференция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  