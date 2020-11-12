Граждан Узбекистана задержали за попытку незаконного пересечения госграницы

Пограничники управления ГПС КР по Джалал-Абадской области задержали граждан Республики Узбекистан. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.

11 ноября в ходе несения службы у окраины села Достук Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничный наряд задержал гражданина, который находился вблизи государственной границы.

При выяснении обстоятельств стало известно, что задержанный К.Ш. 1995 г.р. является гражданином Узбекистана. Он пытался нелегально пройти на территорию Узбекистана путем в обход пункта пропуска.

Далее в ходе оперативных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками МВД КР и ГКНБ КР были задержаны еще двое граждан Республики Узбекистан С.Я. 1999 г.р. и С.Ж. 1990 г.р., незаконно пересекших государственную границу.

Все задержанные были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.