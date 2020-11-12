Дзюдоисты из Кыргызстана впервые примут участие в Паралимпийских играх

Паралимпиада-2021 станет первым международным соревнованием для кыргызстанских дзюдоистов-паралимпийцев.

В рамках подготовки к важному турниру в Чолпон-Ате с 4 по 22 ноября проводятся учебно-тренировочные сборы. Их финансирует Государственное агентство молодёжи, физической культуры и спорта КР.

Сообщается, что нашу страну будут представлять восемь спортсменов, подготовкой которых занимаются два тренера.

Напомним, что Паралимпиада пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года в Токио. Соревнования планировалось провести в 2020 году, но их перенесли из-за пандемии коронавируса.

По мнению букмекеров, наши спортсмены-паралимпийцы вполне могут побороться за высокие места в Японии. А с остальными прогнозами на спорт можно ознакомится по ссылке.