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Спортсмены от Кыргызстана стали призерами турнира по борьбе в РФ

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- Евгений Денисенко
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В Москве завершился международный турнир по спортивной борьбе Гран-при "Москва". На нем успешно выступили и спортсмены, выступавшие за Кыргызстан.

Этот турнир стал первым крупным международным соревнованием в календаре Объединенного мира борьбы (UWW) с начала пандемии коронавируса. Посвященный памяти первого президента Федерации спортивной борьбы России Ивана Ярыгина, он проходил в столичном Дворце гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой. В программу вошли соревнования по вольной и греко-римской борьбе, а также была продемонстрирована новинка – пляжная борьба

Участие в состязаниях приняли борцы из девяти стран: России, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Аргентины, Бахрейна, Румынии, Северной Македонии и Турции.

Среди выступавших за сборную Кыргызстана были бурятский спортсмен Арсалан Будажапов и якутский легионер Айаал Лазарев. Будажапов (греко-римская борьба) завоевал серебряную медаль в весовой категории до 86 кг. Лазарев (вольная борьба) также выиграл серебро в весовой категории до 86 кг.

Айаал Лазарев - российский и кыргызский борец вольного стиля, чемпион Азии 2015 года в категории до 125 кг. Мастер спорта Кыргызстана международного класса. Принимал участие на Олимпиаде в Рио в 2016 году в составе сборной Кыргызстана. Арсалан Будажапов - чемпион Азии 2020 года в Нью-Дели, победитель и призёр многих международных турниров. С 2019 года выступает под флагом Кыргызской Республики.

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, подводя итоги турнира, заявил, что доволен и результатами, и уровнем показанной борьбы. "Ребята имели прекрасный шанс проявить себя в этой затянувшейся паузе, вызванной коронавирусом. В таких условиях, в которых мы сейчас находимся, такой турнир - это просто что-то потрясающее. Уровень борьбы был достаточно высоким, это даст повод тренерам определить состав, который будет готовиться к декабрьскому чемпионату мира", - сказал Мамиашвили.


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URL: https://www.vb.kg/394037
Теги:
борьба, Россия, Москва, Кыргызстан
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