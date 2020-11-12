Мыктыбек Арстанбек намерен участвовать в выборах на пост президента КР

В прошлом тележурналист, а ныне генеральный директор Центра развития халал-индустрии Мыктыбек Арстанбек подал в Центральную избирательную комиссию заявку на участие в предстоящих президентских выборах.
На сегодняшний день для участия в президентских выборах в ЦИК подали заявки 22 человека:
1. Абдыкаар Сыдыков - пенсионер;
2. Адахан Мадумаров - лидер партии "Бутун Кыргызстан";
3. Азамат Эсенбеков - бывший аким Московской области;
4. Аймен Касенов - бывший член Правления РКФР;
5. Арстан Алай - активист;
6. Бакыт Бакетаев - политолог;
7. Бектур Асанов - бывший глава Джалал-Абадской области;
8. Женишбек Байгуттиев - советник Совета директоров ЗАО "Толубай";
9. Канат Исаев - бывший спикер Жогорку Кенеша;
10. Клара Сооронкулова - бывший судья Конституционной палаты;
11. Кубан Чороев - экономист;
12. Кубанычбек Кадыров - бывший заместитель министра внутренних дел;
13. Назарбек Нышанов - активист;
14. Нурлан Мотуев - активист;
15. Рашид Тагаев - бывший директор филиала "Ошгаз";
16. Сазыкбай Турдумалиев - председатель партии "Улутман";
17. Элеонора Турдубекова - директор хореографического интерната имени Базарбаева;
18. Садык Шер-Нияз - бывший депутат Жогорку Кенеша;
19. Урустам Кабылбеков - эколог;
20. Ильгиз Товкеев - временно неработающий;
21. Бактыбек Калмаматов - бывший депутат Жогорку Кенеша;
22. Жамбылбек Камчиев - комик.