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Мыктыбек Арстанбек намерен участвовать в выборах на пост президента КР

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- Бакыт Басарбек
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В прошлом тележурналист, а ныне генеральный директор Центра развития халал-индустрии Мыктыбек Арстанбек подал в Центральную избирательную комиссию заявку на участие в предстоящих президентских выборах.

На сегодняшний день для участия в президентских выборах в ЦИК подали заявки 22 человека:

1. Абдыкаар Сыдыков - пенсионер;

2. Адахан Мадумаров - лидер партии "Бутун Кыргызстан";

3. Азамат Эсенбеков - бывший аким Московской области;

4. Аймен Касенов - бывший член Правления РКФР;

5. Арстан Алай - активист;

6. Бакыт Бакетаев - политолог;

7. Бектур Асанов - бывший глава Джалал-Абадской области;

8. Женишбек Байгуттиев - советник Совета директоров ЗАО "Толубай";

9. Канат Исаев - бывший спикер Жогорку Кенеша;

10. Клара Сооронкулова - бывший судья Конституционной палаты;

11. Кубан Чороев - экономист;

12. Кубанычбек Кадыров - бывший заместитель министра внутренних дел;

13. Назарбек Нышанов - активист;

14. Нурлан Мотуев - активист;

15. Рашид Тагаев - бывший директор филиала "Ошгаз";

16. Сазыкбай Турдумалиев - председатель партии "Улутман";

17. Элеонора Турдубекова - директор хореографического интерната имени Базарбаева;

18. Садык Шер-Нияз - бывший депутат Жогорку Кенеша;

19. Урустам Кабылбеков - эколог;

20. Ильгиз Товкеев - временно неработающий;

21. Бактыбек Калмаматов - бывший депутат Жогорку Кенеша;

22. Жамбылбек Камчиев - комик.


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URL: https://www.vb.kg/394040
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан
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