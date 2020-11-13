На одной из улиц Бишкека появилось сразу пять самодельных полицейских

Ответственные службы закрывают глаза на явный перекос в вопросе обеспечения безопасности пешеходов в сторону усложнения дорожного движения. Из–за этого страдают многочисленные автомобилисты, а трафик значительно замедляется.

Ярким примером тому служит повсеместная установка "лежачих полицейских" в частном секторе без согласования с дорожниками и автоинспекцией.

Доходит порой до абсурда. Несколько лет назад улицу Садыгалиева (речь о восточной части) привели в порядок на отрезке от Дэн Сяопина до Волковой. Многочисленные водители, ездящие по ней на рынок автозапчастей "Кудайберген", вздохнули с облегчением: до этого трасса напоминала танкодром.

Но радость была недолгой, так как скоро здесь появились искусственные неровности. И не одна. На отрезке буквально в триста метров уложено пять (!) "лежачих полицейских".

- Уже сил нет это терпеть, - рассказал корреспонденту "ВБ" один из водителей. - Я работаю на рынке и езжу каждый день по этим препятствиям. В одном из частных домов на этой улице живет местный царек, который и профинансировал установку "лежачих полицейских". Сделал он это без разрешения мэрии. Они сильно мешают проезду, а зимой покроются слоем льда, многие авто оставят здесь свои бамперы.

Примечательно, что на западной части улицы Садыгалиева уже тоже появились искусственные неровности. Но пока две. Судя по их виду, сделаны они не профильными службами, а кое–как сляпаны. Значит, незаконно.