Погода
$ 84.55 - 84.92
€ 99.50 - 100.72

На одной из улиц Бишкека появилось сразу пять самодельных полицейских

193  0
- Сергей Швец
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ответственные службы закрывают глаза на явный перекос в вопросе обеспечения безопасности пешеходов в сторону усложнения дорожного движения. Из–за этого страдают многочисленные автомобилисты, а трафик значительно замедляется.

Ярким примером тому служит повсеместная установка "лежачих полицейских" в частном секторе без согласования с дорожниками и автоинспекцией.

Доходит порой до абсурда. Несколько лет назад улицу Садыгалиева (речь о восточной части) привели в порядок на отрезке от Дэн Сяопина до Волковой. Многочисленные водители, ездящие по ней на рынок автозапчастей "Кудайберген", вздохнули с облегчением: до этого трасса напоминала танкодром.

Но радость была недолгой, так как скоро здесь появились искусственные неровности. И не одна. На отрезке буквально в триста метров уложено пять (!) "лежачих полицейских".

- Уже сил нет это терпеть, - рассказал корреспонденту "ВБ" один из водителей. - Я работаю на рынке и езжу каждый день по этим препятствиям. В одном из частных домов на этой улице живет местный царек, который и профинансировал установку "лежачих полицейских". Сделал он это без разрешения мэрии. Они сильно мешают проезду, а зимой покроются слоем льда, многие авто оставят здесь свои бамперы.

Примечательно, что на западной части улицы Садыгалиева уже тоже появились искусственные неровности. Но пока две. Судя по их виду, сделаны они не профильными службами, а кое–как сляпаны. Значит, незаконно.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394043
Теги:
дороги, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  