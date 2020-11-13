Коллеги в Наццентре кардиологии спасли профессора Мураталиева от COVID-19

Увы, коронавирус не выбирает – врачи тоже болеют. Заболел и профессор Толкун Мураталиев - ученик академика Мирсаида Миррахимова, заведующий отделением ишемической болезни сердца Национального центра кардиологии и терапии (НЦКиТ), заслуженный врач КР, дважды лауреат Государственной премии (1984 и 2002 годов) в области науки и техники.

Болезнь была тяжелейшей, но профессора спасли. 10 ноября ему исполнилось 77 лет, он как бы заново родился. Об этом VB.KG рассказал старинный друг Мураталиева, декан медицинского факультета КРСУ профессор Анэс Зарифьян.

А семья Мураталиевых признается, что им сначала было трудно осознавать, что в стенах НЦКиТ, где Мураталиев работает более 40 лет, где им были вылечены тысячи пациентов и взращена целая плеяда врачей и специалистов – вдруг он сам оказался в роли пациента, нуждающегося в высококвалифицированной помощи.

- Много лет все наше большое семейство с почитанием и уважением относится к профессии врача, видя сколько времени, ресурсов, терпения и знаний требует эта нелегкая профессия. Мы привыкли к созидательному труду отца и его готовности помочь любому пациенту, но, к несчастью, настал момент, когда помощь понадобилась ему самому, сраженному коронавирусом. И сегодня мы хотели бы выразить огромную благодарность и признательность всем докторам, которые уверенно и твердо боролись за жизнь профессора Мураталиева, - пишут члены его большой семьи.

Конкретно они благодарят директора НЦКиТ профессора Акпая Сарыбаева, завотделением интенсивной терапии Алмаза Акунова, завотделением легочных гипертоний и горной медицины Абдирашита Марипову "за их чуткое и внимательное отношение, высокий профессионализм и бесценные усилия по возвращению здоровья своего коллеги".

- Адресуем огромную признательность всему коллективу НЦКиТ, особенно сотрудникам отделения острого инфаркта миокарда. Мы гордимся, что в нашей стране есть такие замечательные и преданные своему делу специалисты! – заявляет семья Мураталиевых.