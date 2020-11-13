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Путин и Жапаров поговорили по телефону

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- Евгений Денисенко
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Телефонный разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и исполняющим обязанности президента, премьер-министра КР Садыром Жапаровым состоялся 12 ноября. Он прошел по инициативе кыргызской стороны, сообщили в пресс-службе Кремля.

Как отметили в ней, обстоятельно обсуждены состояние и перспективы российско-кыргызских отношений.

Садыр Жапаров информировал о развитии ситуации в республике с учётом событий, произошедших после октябрьских парламентских выборов. С российской стороны выражена надежда на стабилизацию обстановки в Кыргызстане и скорейшее урегулирование внутриполитических проблем.

Также подчёркнуто намерение продолжить планомерную работу по укреплению союзничества и стратегического партнёрства России и КР.

Был затронут и ряд практических вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также совместное противодействие коронавирусной инфекции.


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URL: https://www.vb.kg/394046
Теги:
Владимир Путин, Садыр Жапаров, Кыргызстан
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