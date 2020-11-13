Когда мэрия Бишкека обратит внимание на аварийные перекрестки?

Пересечения улиц Куренкеева - Ибраимова и Жибек Жолу - Фучика - Профсоюзная не соизмеримы. Однако оба перекрестка пользуются одинаково дурной славой у горожан. На первом часто происходят аварии, его боятся пешеходы, а второй превращается в один сплошной затор в часы пик.

Наша газета уже сообщала о том, что перекресток улиц Куренкеева и Ибраимова стал аварийным после завершения капитального ремонта на первой. А теперь степень аварийности увеличилась вдвое - после приведения в порядок второй дороги. Этому способствует несколько негативных факторов.

Первый, и самый главный - незаконно вынесенный забор частного дома (запечатлен на фото). Он закрывает обзор тем, кто выезжает на перекресток по улице Ибраимова в южном направлении. Водители до последнего не видят, кто приближается к ним слева и с какой скоростью.

Работает и обратный эффект, когда для шоферов, движущихся на запад, по Куренкеева, становятся неожиданностью машины, выезжающие справа, с Ибраимова. Усугубляет ситуацию тот факт, что движение на этих небольших улочках настолько интенсивное, что для выполнения поворота иной раз приходится ждать по три–четыре минуты. А потому здесь нередки аварии, причем довольно тяжелые.

В общем, местные жители, живущие на Ибраимова, ниже Куренкеева, устали от такого положения дел и обратились в управление землепользования и строительства мэрии с тем, чтобы специалисты проверили, насколько законна установка мешающего забора. Выяснилось, что хозяева дома № 237 по Ибраимова самовольно увеличили свою территорию, выдвинув ограждение на несколько метров вперед. Им вручили уведомление о добровольном сносе. Однако в отведенные сроки они не уложились, теперь специалисты должны провести принудительный демонтаж. Причем сделать это нужно как можно скорее.

После этого ситуация на перекрестке должна улучшиться. Но для полной безопасности здесь не хватает двух "лежачих полицейских" - пешеходных переходов на Куренкеева с каждой стороны. Пешеходам тоже сложно перейти дорогу их никто не пропускает. А ведь здесь вынуждены проходить дети, идущие в школу.

В свою очередь, пересечение Жибек Жолу - Фучика - Профсоюзная гораздо масштабнее и более сложное в плане организации дорожного движения. Хотя еще на этапе реконструкции Профсоюзной эксперты предупреждали, что нужна будет развязка, иначе трафик просто встанет. Но на подобные вещи в бюджете денег, как всегда, не нашлось, ответственные службы решили ограничиться светофором. Возможно, он бы смог облегчить нормальный трафик, но вот с настройками у специалистов все никак не выходит.

Это с самого начала обернулось настоящей вакханалией и практически полной невозможностью проехать здесь в часы пик. Многочисленные попытки изменить настройки красных и зеленых сигналов ни к чему не приводят. Даже в дневное время, когда движение не такое плотное, два направления стоят. Это те, кто едет по Фучика вверх и по Профсоюзной на восток. Жибек Жолу на запад и Фучика вниз гораздо свободнее.

Затрудненность провоцирует и без того бескультурных в большинстве своем водителей на сознательное нарушение правил, такое, как поворот в два и три ряда, а также проезд на запрещающий сигнал светофора. В результате и образуются заторы, которые в народе называются бараньими, когда движение полностью блокируется и разъехаться без помощи регулировщиков практически невозможно.

В таком хаосе нередки аварии, а также ругань и порой драки.

В общем, даже тщательный подсчет трафика и соответствующая настройка светофоров вряд ли дадут необходимый эффект. Нужна развязка. И город к этому рано или поздно придет, хорошенько помотав перед этим нервы горожанам.