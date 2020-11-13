Аналитики считают Валентину Шевченко фавориткой боя с Дженнифер Майя

22 ноября уроженка Кыргызстана Валентина Шевченко сразится с Дженнифер Майя из Бразилии в рамках турнира UFC 255 в Лас-Вегасе.

Аналитики Parimatch (регистрация на ПМ доступна по ссылке) считают Шевченко безусловной фавориткой боя. Вероятность её победы оценивается котировкой 1,07, которая соответствует 93%. Шансы на успех Дженнифер Майя равны 7%.

В пользу того, что выиграет именно Валентина, говорит и статистика. Она победила в пяти последних поединках, три из которых завершились досрочно. А вот спортсменка из Бразилии два из пяти последних боёв проиграла.

Напомним, что в предстоящем поединке 32-летняя спортсменка из Кыргызстана будет в четвёртый раз защищать титул чемпионки в наилегчайшем весе (до 56,7 кг).