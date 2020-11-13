Обвинения, прозвучавшие в отношении Турции в статье под заголовком "Страны ЦА рискуют превратиться в турецкий лагерь для игиловцев", опубликованной 1 ноября 2020 года в Вашей газете, необоснованны, поскольку наша страна выступает против всех форм терроризма и ведет борьбу в этой сфере. Об этом говорится в заявлении Первого Советника Посольства Турции в Кыргызстане Йекта Камиля Нояна. Ниже приводим текст самого заявления:

"В рамках этого, в 2011 году, вместе с Соединенными Штатами Америки Турция взяла на себя ведущую роль в создании Форума глобальной борьбы с терроризмом. Турция также активно поддерживает борьбу международного сообщества против ИГИЛ/ DEASH.

Заявления, изложенные в статье не соответствуют действительности. В этой связи ниже приводим информацию относительно прилагаемых нами усилий в борьбе с ИГИЛ.

- Турция стоит в первых рядах среди стран-мишеней ИГИЛ/ DEASH. На сегодняшний день 309 граждан Турции погибли от нападений ИГИЛ/ DEASH, 1338 граждан получили ранения. Турция с мусульманским населением и демократической формой правления противоречит извращенной идеологии ИГИЛ/ DEASH. Вследствие этого Турция является мишенью ИГИЛ/ DEASH.

- В рамках нашей антитеррористической деятельности, близлежащая территория площадью около 2000 км была очищена от угрозы ИГИЛ/DEASH. В результате операции "Щит Евфрата", в 2016 году было нейтрализовано 3000 террористов в Сирии. Таким же образом, в Ираке нейтрализовано 800 террористов. И следовательно, исходя из данной информации, вопреки утверждениям Виктории Гунгер, значимые победы в борьбе с ИГИЛ были достигнуты при поддержке Турции.

- Также прилагаются усилия для установления стабильности и атмосферы доверия на вышеупомянутых территориях. Принимаются необходимые меры и оказывается поддержка людям в регионе, пострадавшим от ИГИЛ/ DEASH, для возвращения к нормальной жизни.

- Внутри Турции также продолжаются антитеррористические операции. До сегодняшнего дня было проведено 1500 операций.

- Наша страна решительно продолжает борьбу с угрозой со стороны иностранных боевиков-террористов (ИБТ/YTS).

- С 2011 года Турцией введен запрет на въезд почти 99 500 человек из более чем 150 стран мира.

- В рамках этого, более 8000 человек были депортированы ведомствами Турции в 102 разные страны из-за деятельности, связанной с YTS/ИБТ.

- Около 34 000 иностранцев прошли через контроль, с более чем 20 000 иностранцев были проведены беседы группами анализа рисков, созданными в различных аэропортах и автобусных вокзалах, более 9 500 человек не получили разрешения на въезд в нашу страну.

Мысль об использовании YTS/ИБТ ИГИЛ в Азербайджане Турцией, которая сама пострадала от ИГИЛ и борется с любым видом терроризма - это выдумка, не совпадающая с реальностью. Вообще-то, вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня утром 27 сентября и, вооруженные тяжелой артиллерией, атаковали позиции азербайджанской армии и гражданские поселения на линии фронта в Верхнем Карабахе (Капанлы в Тертерском районе, Чираклы и Ортакербент в Агдамском районе, Алхамлы и Чюкюрбеймер в районе Фузыракулы). После нападений армянской армии в районе Товуза в июле, Азербайджан, который был готов к возможным новым атакам, на этот раз быстро отразил атаки армян и продвинулся на своей территории за линию соприкосновения.

Следует подчеркнуть тот факт, что Азербайджан использует свое право на самооборону для защиты своего собственного народа и территориальной целостности и что азербайджанские вооруженные силы законно действуют на своей территории. Верхний Карабах и прилегающие к нему районы, находящиеся под оккупацией Армении в течение многих лет, согласно международному праву являются территорией Азербайджана.

С другой стороны, Армения не ушла с оккупированных ею территорий Азербайджана, нарушив международное право, и не признала резолюции Совета Безопасности ООН и ОБСЕ. Армения предпочла оставить конфликт неурегулированным, более того, незаконно поселила этнических армян, часть которых переселилась с Ближнего Востока, в оккупированные регионы, тем самым пытаясь изменить демографическую структуру оккупированных территорий. Таким образом, точно также как внедрение YTS/ИБТ ИГИЛ Турцией не отражает истину, на самом деле становится ясно, что Армения пытается изменить демографию.

Мы также хотели бы отметить следующее: азербайджанская армия отразила атаки армянской армии, не нуждаясь в физической поддержке какой-либо страны, и подтвердила свою правоту.

Турция с самого начала заняла твердую позицию в отношении спора о Верхнем Карабахе. В рамках территориальной целостности Азербайджана, мы продолжаем выступать за решение проблемы на основе международного права.

Из статьи Виктории Гунгер видно, что различные международные организации, построившие мосты между Тюркским Миром, также связаны с ИГИЛ/DEASH. Бесспорным фактом является то, что эти обвинения, порожденные огромным воображением, не имеют под собой никаких оснований. Не может быть и речи относительно поддержки ИГИЛ/ DEASH в Средней Азии или на какой-либо другой территории со стороны Турции, которая вместе с дружественными и братскими странами хочет видеть мир, процветание и стабильность на своей территории", - заявил советник посольства Турции в КР.