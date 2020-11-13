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Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев обсудили шаги по сотрудничеству

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 13 ноября, состоялся телефонный разговор исполняющего обязанности Президента Кыргызской Республики, Премьер-министра Садыра Жапарова с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

В ходе телефонного разговора обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки и дальнейшие шаги сотрудничества между государствами на ближайшую перспективу.

Садыр Жапаров выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за оказываемую Кыргызской Республике гуманитарную помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

И.о. Президента также заверил, что Кыргызстан решительно настроен на дальнейшее укрепление политического сотрудничества, расширение торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей с Казахстаном.

В завершении беседы и. о. Президента Садыр Жапаров еще раз заверил, что Кыргызстан и Казахстан являются близкими по духу соседями, верными друзьями, стратегическими партнерами и союзниками.


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URL: https://www.vb.kg/394070
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров
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