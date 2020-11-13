MegaCom продолжает расширение и модернизацию сети 4G

Компания MegaCom продолжает планомерную работу над улучшением качества связи и расширением охвата сети по всему Кыргызстану, запуская новые базовые станции и модернизируя оборудование сетей 2G/3G/4G.
Проведенные в октябре 2020 года модернизация и запуск станций в городах Бишкек, Кара-Балта, Нарын, Ош, Токмок, Узген, Шопоков и пгт Кемин существенно увеличили пропускную способность сети 4G. В следующих селах также повышено качество связи и мобильного Интернета сети четвертого поколения:
За счет усовершенствования и ввода в эксплуатацию базовых станций MegaCom улучшены 2G/3G-сигналы в городах Бишкек, Ош, Токмок и Узген, а также в селах:
· Лаглан и Тээке Ошской области;
· Ат-Башы, Белый-Пикет, Бирдик, Вторая Пятилетка, Гроздь, Джаны-Алыш, Кировское, Лесное, Лубяное, Новомихайловка, Октябрьское, Первомайское, Чуй и Чуйское Чуйской области.
Данные о зоне охвата сети доступны в режиме онлайн благодаря Интерактивной карте покрытия сети, где можно отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, быстро получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.