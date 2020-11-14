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Кыргызстанцы примут участие в Первом Евразийском конгрессе

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- Евгений Денисенко
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Первый Евразийский конгресс пройдет 4 декабря в Москве. Его участниками станут представители всех стран-членов Евразийского экономического союза, сообщили в Евразийском банке развития (ЕАБР), который выступил организатором этого форума.

"Цель Конгресса - поиск и обсуждение практических решений в области евразийской экономической интеграции. Экономическая интеграция успешна тогда, когда ее положительный эффект чувствуют все участники процесса, выигрывает бизнес, повышается благосостояние граждан", - говорит председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

Центральным событием форума станет пленарная сессия "Экономический прагматизм и взаимная выгода как основа евразийской экономической интеграции", на которую приглашены главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. Также в рамках конгресса запланированы нескольких панельных дискуссий по различным аспектам евразийской экономической интеграции.

"Сквозные" интеграционные проекты станут главной темой совместной секции ЕАБР и ВЭБ.РФ. В дискуссии примут участие главы крупнейших компаний и национальных банков развития. Какой эффект даст экономическая интеграция на евразийском пространстве, поможет ли она сократить разрыв в уровнях экономического развития и что для этого необходимо, обсудят на панели главных экономистов и международных финансовых организаций.

"Цифровая Евразия: новая стратегия роста""- так называется сессия Фонда цифровых инициатив ЕАБР, на которой обменяются мнениями о перспективах масштабирования цифровых проектов и цифровой трансформации на региональном и глобальном уровнях.

Жив ли лозунг "от Лиссабона до Владивостока" применительно к развитию интеграционных процессов в Большой Евразии? В чем содержание Большого евразийского партнерства и возможно ли оно? Все эти вопросы обсудят на сессии "К Большой Евразии через сопряженность государств, бизнеса и людей".

Требования и ожидания рынка по транспортно-логистическим решениям, а также инвестиционные потребности по развитию межгосударственной инфраструктуры станут главными темами панели "Трансграничная инфраструктура и формирование сквозных цепочек добавленной стоимости".

Роли банков развития в условиях меняющейся финансовой среды, их конкуренции с коммерческими банками на евразийском пространстве и проблемам гармонизации финансового законодательства будет посвящена сессия "Общий финансовый рынок: возможности и риски".

Конгресс, как подчеркнули в ЕАБР, будет проведено с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологических норм.

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, учрежденная с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов.


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URL: https://www.vb.kg/394074
Теги:
ЕАБР, Россия, СНГ, Москва, Кыргызстан, деньги, экономика
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