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Кыргызстан со странами СНГ ответит на вызовы в сфере туризма

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- Евгений Денисенко
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Рабочая группа по реагированию на вызовы в туристической сфере будет образована при Совете по туризму государств СНГ. Такое решение принято на заседании данного Совета, которое прошло в онлайн-формате.

Участники заседания отметили, что восстановление туристической отрасли на пространстве Содружества должно стать приоритетной задачей деятельности Совета в 2021 году. В этой связи предусмотрено организовать регулярный обмен опытом по принятию соответствующих мер для сглаживания последствий кризиса и восстановления рынка туризма и путешествий. Решению данных задач будет содействовать и упомянутая рабочая группа.

Члены Совета подвели итоги Туристического форума стран СНГ в рамках Недели деловых инициатив в Ташкенте в минувшем сентябре. И обсудили разрушительное влияние пандемии COVID-19 на мировой туристический рынок. Эти факторы будут учтены при реализации Стратегии развития сотрудничества в области туризма на 2021–2030 годы, плана ее мероприятий на 2021–2023 годы.

На заседании также рассмотрены вопросы использования электронных виз в государствах-партнерах, организации безвизового порядка въезда и выезда иностранных туристов, разработки и реализации трансграничных туристических маршрутов, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Данное направление было определено как одно из приоритетных в сфере международного туристического сотрудничества.

Очередное заседание Совета решено провести в 2021 году в Армении.


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URL: https://www.vb.kg/394075
Теги:
Россия, СНГ, туризм, сотрудничество, политика
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