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Погранслужба официально передана в ведение ГКНБ КР

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- Оксана Гут
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Государственная пограничная служба передана в ведение Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики. Об этом официально сообщила пресс-служба правительства.

"В целях совершенствования системы охраны государственной границы, противодействия угрозе проникновения международных бандформирований, повышения эффективности борьбы с незаконным ввозом товаров и грузов, наркотических средств и оружия на территорию Кыргызской Республики из сопредельных государств, в рамках оптимизации функций государственных органов исполнительной власти, Государственная пограничная служба Кыргызской Республики передана в ведение Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики". - говорится в сообщении.

Соответствующее решение было подписано исполняющим обязанности президента Кыргызской Республики, премьер-министром Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

В соответствии с принятым решением на базе Государственной пограничной службы Кыргызской Республики образована Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, с местом дислокации в городе Бишкек.

Директор Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики будет являться первым заместителем председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.

Государственному комитету национальной безопасности поручено в месячный срок внести предложения по изменению нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/394083
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, правительство, Кыргызстан
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