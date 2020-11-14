Аварийное отключение на ТЭЦ Бишкека: Срок работы комиссии продлен

Для расследования аварийного отключения на ТЭЦ Бишкека, произошедшего 29 октября этого года, приказом заместителя директора Госэкотехинспекции была создана межведомственная рабочая комиссия.

Срок ее работы продлен до 25 ноября 2020 года.

"В данный момент работает комиссия, выясняются причины отключения. По результатам расследования будет предоставлена дополнительная информация". - отмечают в Госэкотехинспекции.

Напомним, 29 октября некоторые районы столицы остались без отопления. Тогда в ОАО "Электрические станции" объяснили, что причина произошедшего - поломка в сетях ОАО "Северэлектро". Никакой аварии, пожара или взрыва не было, заявляли в ведомстве.