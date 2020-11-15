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Новый и.о. президента: Сознательные граждане полностью поддержат мои усилия

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- Оксана Гут
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Исполнение обязанностей президента страны перешло к Торага Жогорку Кенеша Таланту Мамытову. Об этом сообщила накануне пресс-служба главы государства.

"В связи с выдвижением кандидатуры Садыра Жапарова на должность президента Кыргызской Республики и сложением полномочий и. о. президента, в соответствии с Конституцией полномочия и. о. президента страны перешли к Торага Жогорку Кенеша Таланту Мамытову", - говорится в сообщении.

Ниже приводим текст обращения:

Дорогие соотечественники!

"Исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров 14 ноября подал в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики документы о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Кыргызской Республики.

Согласно Закону, он сложил с себя полномочия президента, а также приостановил полномочия премьер-министра страны чтобы участвовать в выборах наравне с другими кандидатами, как обычный гражданин. В связи с этим с сегодняшнего дня (с 14 ноября - ред.) в соответствии со статьей 68 Конституции Кыргызской Республики до избрания нового президента его обязанности возложены на меня, Спикера Жогорку Кенеша.

Уважаемые соотечественники!

Наш народ, прошедший много испытаний, дорожащий свободой и справедливостью, в короткое время мирно преодолел острый политический кризис после народных возмущений 5–6 октября, укрепив свое единство. В настоящее время в Кыргызстане сохраняется политическая и социальная стабильность. Правоохранительные органы, суды, правительство и органы местного самоуправления работают в штатном режиме.

Предпринимаются решительные шаги по усилению борьбы с коррупцией. Активизировалась работа по защите и развитию малого и среднего бизнеса. Принимаются профилактические меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в стране. Кыргызстан готов к дальнейшему углублению партнерства со странами ближнего и дальнего зарубежья. Все международные обязательства, предыдущие двусторонние и многосторонние соглашения и договоренности полностью выполняются.

По требованию народа готовится конституционная реформа.

Основная задача - проведение открытых и законных президентских выборов, назначенных на 10 января 2021 года. Необходимо обеспечить свободное волеизъявление народа путем создания равных условий для всех кандидатов.

Приступая к исполнению обязанностей главы государства, я чувствую личную ответственность перед народом и государством. В рамках моих конституционных прав, как исполняющего обязанности президента, я сделаю все, чтобы защитить мирную жизнь людей и целостность страны. Уверен, что сознательные граждане страны полностью поддержат мои усилия.

Призываю всех сограждан внести посильный вклад в преодолении преград и трудностей.

Я полностью уверен, что мы добросовестно выполним свою миссию".


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URL: https://www.vb.kg/394094
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров, Талант Мамытов
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