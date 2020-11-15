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Россия и Кыргызстан сохранят преемственность в сотрудничестве

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- Евгений Денисенко
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Россия и Кыргызстан продолжат конструктивное взаимодействие в различных сферах. Об этом было заявлено в ходе состоявшегося 12 ноября телефонного разговора председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с исполняющим обязанности президента, премьер-министром КР (на тот момент - ред.) Садыром Жапаровым.

Как проинформировали в пресс-службе российского кабмина, в ходе беседы рассмотрены приоритетные вопросы развития двустороннего сотрудничества и реализации совместных проектов в области энергетики, промышленности и транспорта. Особое внимание уделено усилиям по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Михаил Мишустин подчеркнул важность обеспечения преемственности линии на укрепление конструктивного взаимодействия обеих стран, как в двустороннем формате, так и в формате Евразийского экономического союза.


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URL: https://www.vb.kg/394097
Теги:
Россия, Кыргызстан, политика, Помощь
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