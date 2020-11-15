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В Бишкек прибыл гуманитарный груз из Узбекистана

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- Оксана Гут
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В рамках договоренностей, достигнутых между президентами Кыргызской Республики и Республики Узбекистан, в Бишкек прибыл очередной гуманитарный груз. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

В церемонии приема-передачи гуманитарного груза приняла участие вице-премьер-министр Кыргызской Республики Эльвира Сурабалдиева, министр здравоохранения Кыргызской Республики Алымкадыр Бейшеналиев и Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Узбекистан в Кыргызской Республике Хуршид Мирзахидов.

От имени правительства Кыргызской Республики Эльвира Сурабалдиева выразила слова благодарности узбекской стороне за оказанную помощь в рамках мер по борьбе с COVID-19.

"От имени правительства Кыргызской Республики хочу выразить глубокую благодарность правительству Республики Узбекистан за предоставленную помощь в сложившейся тяжелой эпидемиологической ситуации. Это не первая по счету гуманитарная помощь, направленная на борьбу с коронавирусной инфекцией. Хочу отметить, что поддержка узбекской стороной в трудную минуту весьма своевременна и является свидетельством поистине братских отношений между нашими странами", - отметила Эльвира Сурабалдиева.

В заключении вице-премьер-министр выразила уверенность, что в рамках стратегического партнерства Кыргызская Республика и Республика Узбекистан совместными усилиями одержат победу в борьбе с эпидемией COVID-19.

Номенклатура медицинского груза:

перчатки одноразовые - 100 тыс. штук, одноразовые защитные комбинезоны - 10 тыс. штук, очки защитные – 2 тыс. штук, одноразовые маски – 100 тыс. штук, "Гепарин" 5мл – 1 тыс. коробок, "Ремдесевир" – 5 тыс. упаковок, медицинский набор для предотвращения вируса COVID-19 – 10 тыс. штук, тест для выявления вируса COVID-19 – 10 тыс. штук, натрий хлор 100 мл – 4 тыс. штук, шприцы одноразовые – 60 тыс. штук, система капельница – 20 тыс. штук.


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URL: https://www.vb.kg/394104
Теги:
правительство, Узбекистан, Кыргызстан, Эльвира Сурабалдиева, Помощь, коронавирус
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