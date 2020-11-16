Проверяем авто своими силами

Пожалуй, самое скрытое в автомобиле после кузовного ремонта - узлы и детали подвески. Многие люди при покупке авто не уделяют этому вопросу должного внимания, а в итоге попадают на круглую сумму. Чтобы избежать данной ситуации, внимательно отнеситесь к осмотру ходовой части в целом.

Многие автолюбители задаются вопросом, а возможно ли полностью сделать диагностику подвески без подъемника. Ответ однозначен: конечно же, нет, ведь некоторые детали не видны. Не стоит забывать о том, в каком регионе вы покупаете машину, результат состояния подвески косвенно связан с качеством дорожного полотна. Но некоторые детали подвески "прокачать" можно и самому.

Проверка стоек амортизаторов

Установите автомобиль на ровную поверхность, машина должна стоять ровно, не перекашиваясь в определенную сторону (это может быть неисправность), откройте капот и зафиксируйте его, в районе крепления стойки амортизатора надавите рукой и всем телом на корпус автомобиля, затем резко отпустите. Исправленный амортизатор погасит данное давление в 1–2 колебания, не исправленный будет качаться (отсутствие амортизации, работает только пружина).

Аналогично можно проверить и задние амортизаторы. В случае если при надавливании слышится стук или скрежет, вероятнее всего, присутствует какая–либо неисправность, допускается легкое шипение в газомасляных и газовых амортизаторах. Осмотрите корпус и пыльники амортизаторов, не должно быть течей масла, а пыльники не должны быть рваными.

Проверьте подвеску в движении

Сядьте в автомобиль и покрутите рулем влево и вправо на месте, не должно быть скрежета и стуков. Проедьте определенный отрезок по неровной дороге и по гладкому шоссе. По неровной дороге прислушивайтесь к стукам и шумам (обязательно выключите музыку, несмотря на требования хозяина машины). На ровном шоссе оцените управляемость, уводов от прямой линии быть не должно, это может быть признаком износа шаровых или прочих агрегатов.

Осмотр резины и сход развал

Рисунок на покрышках нам поможет определить сход развал или неисправность в подвеске. Осмотрите колесный протектор на всех четырех колесах, одинаков ли он, если имеется истертость с одной стороны либо на определенном колесе, а особенно если эта покрышка другого производителя, лучше отказаться от этого автомобиля. Проверить сход–развал можно, отпустив на небольшой скорости руль, машина должна двигаться прямо, если присутствует отклонение, значит, сход–развал сбит, проверку следует делать как при движении вперед, так и задним ходом.

Немного о ШРУСах

ШРУС–шарнир равных угловых скоростей используется в переднеприводных автомобилях, его неисправность - очень частое явление. Выверните руль до упора и троньтесь с места, если вы услышите треск, это означает неисправность данного элемента, при покупке требуйте скидку от продавца. Важным критерием будет осмотр пыльников ШРУСов, т.к при рваном пыльнике ШРУСА его жизнь исчисляется минутами. Помните, что проверить ШРУС можно только под нагрузкой, в сервисе вам не помогут в данном случае.