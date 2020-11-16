Когда планетарий вернут горожанам?

Недавно инициативная группа горожан и общественный фонд "Наше право" выиграли Бишкекский городской суд, в котором решение о приватизации планетария от 1995 года было признано недействительным.

Приют бедняков в космическом доме

Началась эта история в 2018 году, когда несколько друзей–горожан, сидя в одном из столичных кафе, делились впечатлениями от посещений планетариев в разных странах, в которых им довелось побывать. И вспомнили, что в Бишкеке тоже когда–то был планетарий, здание которого до сих пор расположено по адресу: Тоголока Молдо, 7, неподалеку от кинотеатра "Россия". Но давно заброшено и не функционирует.

Корреспонденты "Вечерки" встретились с одним из представителей группы инициативной группы горожан, урбанистом Атаем Самыйбеком. Встречу решили назначить около планетария.

Про судьбу этого центра культуры и науки на страницах нашей газеты писали не раз. Помнится, пару лет назад в редакцию обращались раздосадованные горожане, которые сетовали, что в самом центре города, в некогда прекрасном планетарии обитают бездомные. Устраивают там разборки и драки, мусорят, приносят в здание разный хлам и складируют пустые бутылки. Оказалось, что бездомные уже давно облюбовали заброшенное здание. Тем более двери легко открывались, и они устроили приют под когда–то звездным куполом. Когда корреспонденты однажды заглянули внутрь, то ужаснулись. Планетарий превратился в настоящую мусорную свалку. Потом, правда, после наших публикаций бездомных выселили, мусор вывезли, а здание надежно закрыли, опечатав двери и закрыв пробоины в стенах металлическими листами.

Атаю мы неспроста назначили встречу около планетария, хотелось посмотреть, в каком состоянии здание сейчас. Оказалось, что уличные бродяги все–таки нашли лаз, отогнули металлический пласт с обратной стороны здания и через дыру в стене проникают внутрь. В помещении, судя по всему, снова мусорная свалка из полиэтиленовых пакетов, тряпья, остатков еды и прочего хлама. Пока мы рассматривали здание, обходя его со всех сторон, подошел Атай и рассказал о том, как у него с друзьями зародилась идея восстановить планетарий для бишкекчан.

- В 2017 году была издана книга об исторических значимых объектах архитектуры, в которой рассказывалось и про это здание. Там описывалось, как функционировал планетарий, какое тут было оборудование, кто там работал, что тут делали люди. Им было интересно посмотреть на то, что осталось от него сейчас. В то время в здании обитали бездомные. Но мы с друзьями все–таки зашли внутрь, прошли в помещение, над которым расположен купол. Там потрясающая акустика! - рассказывает Атай Самыйбек. - Здание, конечно, нуждается в ремонте, но это общественное пространство можно было бы оживить. С каждым годом в городе все больше новых застроек, а население столицы увеличивается, и потребность в досуговых пространствах растет. Не хватает таких мест, где можно не только посидеть и покушать, но и приобщиться к искусству, науке, новым технологиям.

Главной целью группы было обратить внимание общества на состояние заброшенного планетария.

Активисты написали обращение к президенту, премьер–министру, торага Жогорку Кенеша, председателю Верховного суда и мэру столицы не только с просьбой, но и настоятельным требованием обратить внимание на состояние этого объекта культурного, научного и архитектурного наследия страны. В своем письме они указали, что здание планетария имеет право на существование и восстановление, потому что общество остро нуждается в доступных научно–образовательных центрах, и этот объект сможет стать таким местом. Они также создали на "Фейсбуке" страницу "Бишкекский планетарий", где можно посмотреть всю найденную информацию о планетарии и публиковать в соцсетях, получили много отзывов от горожан, которые делились воспоминаниями о том, как посещали занятия в планетарии. Нашлись и те, кто рассказывал, как когда–то тут работали их родители, проводили лекции для школьников.

- Чем ценно это заброшенное и бесхозное здание? Оно находится в центральной части города. Поблизости "Белый дом", Дворец спорта, кинотеатр и вуз. Тут большая концентрация молодежи. Если обустроить пространство вокруг планетария, то можно проводить вечера, танцы. В самом здании проходили бы не только лекции по астрономии, но можно еще и играть в интеллектуальные игры, читать книги, посещать различные кружки. Тут было бы место, где интересно было бы людям разных возрастов, - рассуждает Атай. - Если тут появится очередная элитка, гостиница или торговый центр, то чем будет уникальность этого пространства? В любом городе должна создаваться своя история. Многие думают, что наша инициативная группа горожан выступает именно против нынешних владельцев планетария, на самом деле мы не против них, мы всего лишь не хотим, чтобы это здание не сносили и застроили это место чем–то другим. Мы считаем, что это здание несет в себе историческую, научную и культурную ценность. Сюда приходили люди, здесь велись диалоги, зарождались идеи, до сих пор в памяти горожан этот планетарий как воспоминания о былом Фрунзе, о своей юности. И если мы позволим снести это здание, мы можем потерять и другие ценности - парки и скверы.

Признать право горожан решать

По словам юриста Жылдызай Турдубековой, в июне 2018 года группа горожан совместно с представителями фонда "Наше право" обратились в Межрайонный административный суд, где они подали иск о признании недействительной приватизации здания планетария. Процесс постоянно откладывался по разным причинам. В итоге суд вынес решение, что инициаторы вообще являются ненадлежащими истцами и якобы их права никто не нарушал, а потому и оставил их иск без рассмотрения.

В том же году общественный фонд "Наше право" и юристы от инициативной группы горожан обратились уже в Бишкекский городской суд с просьбой признать их надлежащими истцами, все–таки горожане могут отстаивать свое право на то, чтобы городской объект вернули в муниципальные владения и восстановили, а также просили рассмотреть дело по существу, то есть отменить решение Межрайонного суда и признать недействительным распоряжение Бишкекского фонда государственного имущества №109 от 22 ноября 1995 года о приватизации планетария.

Истцы указывают, что в соответствии с этим распоряжением между Фондом госимущества и фирмой "Полярная звезда" был заключен договор купли–продажи №612 от 1 декабря 1995 года, согласно которому здание планетария было передано в собственность фирмы.

Согласно письму Фонда по управлению государственным имуществом от 20 февраля прошлого года, нежилое помещение по адресу: Тоголока Молдо, 7 было приватизировано путем прямой продажи фирме "Полярная звезда".

Обратившиеся в суд считают, что это распоряжение было вынесено в нарушение действовавшего законодательства по приватизации социальных объектов. К приватизации были запрещены объекты исторического и культурного наследия (уникальные культурные, исторические памятники и объекты природы, науки и техники). Планетарий как уникальное научно–просветительское учреждение не подлежал приватизации.

Он был открыт во Фрунзе в 1974 году. В нем проводились популярные лекции–сеансы по астрономии, физике, космонавтике, наукам о Земле. А потому планетарий относится к учреждениям естественно–научного направления, и истцы считают, что в процессе приватизации нарушены их права как горожан, предусмотренные Конституцией и Законом "Об образовании".

Судебная коллегия Бишкекского горсуда решила, что распоряжение Фонда управления госимуществом о приватизации планетария в 1995 году недействительно.

Сейчас инициаторы возвращения планетария городу надеются, что и Верховный суд оставит в силе решение судебной коллегии Бишкекского горсуда, и планетарий будет полностью возвращен народу и восстановлен. Городские власти обещали, если суд решит вернуть планетарий городу, занести его в реестр муниципального имущества и ввести в эксплуатацию.

К слову, активисты готовы сотрудничать с мэрией и оказать максимальную помощь в восстановлении планетария. Инициативная группа молодежи уже организовала несколько культурных мероприятий на территории вокруг заброшенного планетария, чтобы привлечь внимание горожан. На мероприятия пришло много людей, которые тоже хотят, чтобы планетарий вновь начал функционировать, и готовы помогать в этом, чем смогут.

назад в прошлое

Фрунзенский планетарий открыли в 1974 году на средства госбюджета. Из Германии привезли уникальное новейшее оборудование. По некоторым данным, которые удалось найти ребятам с 1974–го по 1982 год, планетарий посетили более 600 тысяч человек.

Планетарий был разделен на две зоны: кинозал на 120 человек и звездную зону, которую одновременно могли посещать 60 человек. Главным объектом в здании был, конечно же, купол, на который проецировалось звездное небо.

Но не только звезды и планеты можно было изучать в этом центре. Здесь проходили разные мероприятий, показывались фильмы и мультфильмы, проходили научные лекции, а горожане посещали кружки. Настоящий центр, где для каждого было что–то интересное. Школьников сюда приводили в обязательном порядке! Согласитесь, изу-чать астрономию не только по книжкам намного интереснее. Тут можно было поработать с телескопом, рассматривать созвездия, практические занятия в планетарии хорошо помнят те, кто учился в школах в 70 - 80–х годах.

В справке из Бишкекского гос-регистра значится, что в 1995 году на нежилое помещение, находящееся по адресу: улица Тоголока Молдо, 7, было зарегистрировано право собственности на фирму "Полярная звезда". С тех пор сменилось несколько хозяев. После закрытия планетария в здании сначала был видеозал, а потом ночной клуб "Москва". Позже и он прекратил свое существование, и здание опустело с тех пор.

Почему был закрыт планетарий и куда делось уникальное, по тем временам современнейшее оборудование, привезенное из Германской Демократической Республики, компании "Карл Цейс Йена", узнать сейчас уже невозможно.

А