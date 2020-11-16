О первых признаках рака головного мозга рассказали онкологи

Онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин высказался в интервью о первых признаках рака головного мозга, пишет РИА Новости

По словам специалиста, на ранних этапах заболевание развивается бессимптомно, и его сложно распознать. Позже появляются быстрая утомляемость, головокружения, тошнота, потери сознания, судороги, ухудшение зрения и слуха.

- Самым распространенным симптомом опухоли головного мозга является головная боль, - подчеркнул Мяснянкин.

Онколог отметил, что поражение органов, отвечающих за вестибулярную функцию, приводит к нарушению письменной речи, произношения звуков, при речи могут выпадать словосочетания и буквы.

- Когда такие симптомы начинают проявляться у пациента, необходимо незамедлительно обратиться к специалисту, - заявил он.

Среди основных причин образования опухолей головного мозга Мяснянкин выделил генетическую предрасположенность, лучевую терапию, метастазы других опухолей, частые травмы органа и сотрясения.

Недавно американские ученые выяснили, что трансформация нормальной клетки в злокачественную обязательно включает усиление антиоксидантной защиты и синтеза нуклеотидов. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell Metabolism.

Специалисты Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании впервые сверхэкспрессировали ген G6PD, который производит фермент, активный почти во всех клетках тела и участвующий в нормальной переработке углеводов. Выяснилось, что этот процесс превращал человеческие клетки в раковые и приводил к опухолям у мышей.

Затем они проанализировали механизмы, участвующие в этой сверхэкспрессии, чтобы определить, какие пути были наиболее важными для трансформации. Они обнаружили, что G6PD стимулирует выработку критически важного кофермента для поддержания окислительно-восстановительного баланса, а также большего количества предшественников нуклеотидов. В условиях, которые вызывают окислительный стресс, нормальная клетка деформируется, тогда как раковая клетка активно функционирует.

По мнению ученых, полученные выводы подтверждают, что антиоксиданты на самом деле поддерживают рост опухоли, а не уменьшают его.

Также исследование объясняет, почему соединения, мешающие биосинтезу нуклеотидов, являются одними из самых успешных химиотерапевтических препаратов от рака.