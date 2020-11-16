Судебный процесс по делу Батукаева отложен на неопределенный срок

Судебный процесс по делу о незаконном освобождении "вора в законе" Азиза Батукаева отложен на неопределенный срок. Как сообщили в пресс-службе Верховного суда, сегодняшнее заседание не состоится по причине болезни судьи.

Напомним, главным фигурантом по делу проходит бывший президент Алмазбек Атамбаев. 23 июня Первомайский районный суд признал его виновным в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году и осудил на 11 лет и два месяца тюрьмы с конфискацией имущества. Также Атамбаева лишили государственных званий и наград. В августе Бишкекский горсуд оставил приговор первой инстанции в силе.

Накануне сторонники Алмазбека Атамбаева заявили, что намерены выйти на митинги, если Верховный суд также не изменит приговор первой инстанции. Сегодня они собирались в 14.00 часов поддержать бывшего президента акцией у здания суда на старой площади.