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Судебный процесс по делу Батукаева отложен на неопределенный срок

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- Оксана Гут
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Судебный процесс по делу о незаконном освобождении "вора в законе" Азиза Батукаева отложен на неопределенный срок. Как сообщили в пресс-службе Верховного суда, сегодняшнее заседание не состоится по причине болезни судьи.

Напомним, главным фигурантом по делу проходит бывший президент Алмазбек Атамбаев. 23 июня Первомайский районный суд признал его виновным в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году и осудил на 11 лет и два месяца тюрьмы с конфискацией имущества. Также Атамбаева лишили государственных званий и наград. В августе Бишкекский горсуд оставил приговор первой инстанции в силе.

Накануне сторонники Алмазбека Атамбаева заявили, что намерены выйти на митинги, если Верховный суд также не изменит приговор первой инстанции. Сегодня они собирались в 14.00 часов поддержать бывшего президента акцией у здания суда на старой площади.


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URL: https://www.vb.kg/394116
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Азиз Батукаев, Верховный суд, митинг, суд, Кыргызстан, уголовное дело
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