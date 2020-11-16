Кашкар Джунушалиев нашелся. Бывшего главу МВД позвали на концерт в Москве?

В соцсетях активно обсуждается участие бывшего министра внутренних дел Кыргызстана Кашкара Джунушалиева на праздничном концерте в Москве.

Отметим, в Москве (Россия) 15 ноября прошел праздничный концерт ко Дню сотрудника органов внутренних дел, прямая трансляция велась на Первом канале.

Пользователи социальных сетей узнали среди зрителей Кашкара Джунушалиева и его супругу. Видеодоказательство распространяется в Сети.

Напомним, глава МВД КР Кашкар Джунушалиев пропал в ночь беспорядков в Бишкеке с 5 на 6 октября. В начале ноябре на встрече с жителями Баткенской области будучи и.о. президента Садыр Жапаров заявил, что он, как и экс-глава ГКНБ Орозбек Опумбаев объявлены в розыск. Однако, до сих пор официально информации по этому поводу от профильных ведомств не было озвучено.

Стоит отметить, что на сегодня в связи с пандемией коронавируса массовые скопления людей, в том числе концерты, отменены. Скорее всего в эфир вышел повтор концертной программы ко Дню сотрудника внутренних дел РФ за 2019 год.