Представители профсоюзов могут выйти на массовые акции протеста

Свердловский суд временно отстранил Рысгуль Бабаеву от должности и.о. председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана. Об этом сообщил представитель Федерации профсоюзов КР Эльдар Таджибаев.

По его словам, решение принято следственным судьей Саткынбаевым Р. по ходатайству следователя ГУВД г. Бишкек Баялиева У. по заявлению бывшего председателя Федерации Мирбека Асанакунова.

- Освобождение Бабаевой Р.Б. от занимаемой должности является фактом вмешательства правоохранительных органов во внутрипрофсоюзную деятельность и связано с лоббированием группой депутатов ЖК КР принятия нового закона КР "О профессиональных союзах", согласно которому предлагается практически все властные полномочия сконцентрировать в руках председателя Федерации профсоюзов, установив единоличную форму управления и полный иммунитет руководителя Федерации. При этом полностью исключаются принципы демократизма и коллегиальности принятия решений, - отметил Таджибаев.

В случае принятия закона, работающие граждане, учащиеся и пенсионеры потеряют право на свободу объединения. Профсоюзы лишаются права самостоятельно определять организационную структуру, формы и виды объединений, условия численности членов профсоюзов, право устанавливать свои органы управления, сроки их выборности и другие.

Все эти вопросы должны регламентироваться Уставами профсоюзов, однако прописаны в законопроекте, дабы загнать профсоюзы в жесткие рамки. Проект закона противоречит Конвенциям Международной организации труда №87, №98 и №144, Конституции Кыргызской Республики (ст.4, 35), Трудовому кодексу КР (ст. ст. 29-34), закону КР "О профессиональных союзах". В связи с нарушением указанных конвенций, Кыргызстану грозит лишение статуса ВСП+, предусматривающего право беспошлинной реализации различной продукции в страны Евросоюза.

- Профсоюзы требуют отзыва антинародного антиконституционного законопроекта, иначе намерены начать массовые акции протеста, - говорится в информации.

Необходимо отметить, что во время общественного обсуждения проекта закона и позже, в адрес инициаторов поступило множество возражений и замечаний от различных организаций, профсоюзов, общественных объединений, неправительственных организаций, международных объединений. В том числе, имеется отрицательное заключение Правительства КР, а также Международной организации труда. Профсоюзы Кыргызстана предложили свои поправки и свою редакцию, однако эти предложения практически не были приняты во внимание.