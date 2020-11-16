В Бишкеке пройдут рейды по выявлению неплательщиков налога на транспорт

В столичной мэрии состоялось заседание штаба по доходам местного бюджета под председательством первого вице – мэра Алмаза Бакетаева, на котором также приняли участие руководители департамента экономики и инвестиций столичной мэрии, районных налоговых управлений, бишкекского управления министерства финансов, управления ГНС по контролю за крупными налогоплательщиками, по СЭЗ, а также управлений земельных ресурсов и муниципального имущества мэрии города Бишкек.

Рассмотрено три вопроса: исполнение доходов местного бюджета города Бишкек за январь – ноябрь 2020 года; отчёт о проводимой работе по сокращению реальной налоговой и неналоговой задолженности; задачи на ноябрь – декабрь этого года.

Фактическое исполнение доходов местного бюджета города Бишкек за январь - октябрь 2020 года составило 6,9 млрд. сом при плане 7,6 млрд. сомов. То есть план выполнен на 91,3%, недовыполнение составило 0,7 млрд. сом.

Налоговая задолженность по состоянию на 1 октября 2020 года по городу Бишкек составляет в сумме 813,7 млн. сом.

Первый вице-мэр А.Бакетаев поручил главам УГНС по четырём районам усилить работу по исполнению утвержденных плановых показателей и сократить налоговую задолженность.

Главам административных районов совместно с ГУВД города Бишкек и УГНС по районам города Бишкек поручено утвердить совместные планы работы и провести инспекции по уплате налога на транспорт.

Для совместных рейдов будут созданы по два мобильных группы в каждом районе.

Бакетаев напомнил об ответственности первых заместителей глав муниципальных администраций, фискальных органов и доходообразующих служб мэрии города Бишкек и предупредил о принятии мер в соответствии с законодательством КР по итогам 11 месяцев текущего года.