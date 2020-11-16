Пройдите идентификацию кошелька "О!Деньги" онлайн прямо в приложении

В Кыргызстане 1 октября вступило в силу постановление Национального банка, согласно которому все неидентифицированные кошельки были отключены.
Для того чтобы продолжить пользоваться всеми функциями кошелька "О!Деньги", достаточно пройти идентификацию в любом из офисов обслуживания О! или онлайн в приложении "Мой О!".
Как пройти идентификацию онлайн?
Заявка будет обработана в течение одного рабочего дня.
Подробнее в видеоинструкции.
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Акция действует в период с 23 апреля по 12 января 2021 года. Интернет-пакет 10 ГБ действует 7 календарных дней. Лиц. ГАС при ГКИТиС: №16-0062-КР, №16-0063-КР.
Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817. Идентификацию проводит ОАО "Дос-Кредобанк". Лиц. НБ Р №037.