Пройдите идентификацию кошелька "О!Деньги" онлайн прямо в приложении

В Кыргызстане 1 октября вступило в силу постановление Национального банка, согласно которому все неидентифицированные кошельки были отключены.

Для того чтобы продолжить пользоваться всеми функциями кошелька "О!Деньги", достаточно пройти идентификацию в любом из офисов обслуживания О! или онлайн в приложении "Мой О!".

Как пройти идентификацию онлайн?

Обновите и откройте приложение "Мой О!"; Выберите раздел "О!Деньги"; Откройте вкладку с идентификацией; Заполните онлайн-заявку; Подтвердите заявку SMS-кодом.

Заявка будет обработана в течение одного рабочего дня.

Подробнее в видеоинструкции.

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Мобильный оператор О! дарит 10 ГБ интернета за онлайн-идентификацию кошелька всем абонентам тарифных планов "Переходи на О!", "Твой Суперноль" и "Твой ноль"! Подробнее об Акции.

Акция действует в период с 23 апреля по 12 января 2021 года. Интернет-пакет 10 ГБ действует 7 календарных дней. Лиц. ГАС при ГКИТиС: №16-0062-КР, №16-0063-КР.

Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817. Идентификацию проводит ОАО "Дос-Кредобанк". Лиц. НБ Р №037.