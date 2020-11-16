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Избил в парке и отобрал телефон. Задержан подозреваемый в грабеже

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- Виктория Гунгер
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В Московском районе задержан подозреваемый в грабеже. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

Как отмечается, в середине сентября месяца 2020 года в дежурную часть ОВД Москвовского района из территориальной больницы поступило сообщение по факту амбулаторного обращения мужчины с телесными повреждениями. Личность пострадавшего мужчины установлена. Им оказался Д.Ч., 1981 года рождения.

- Сотрудниками милиции установлено, что 14 сентября текущего года примерно в 20:00 часов неизвестный в одном из парков Московского района нанесли телесные повреждения потерпевшему, и завладев сотовым телефоном, скрылись в неизвестном направлении. Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 201(Грабеж) УК КР. В настоящее время ОВД Московского района задержан подозреваемый К.Ш., 2000 года рождения, - говорится в сообщении.

По материалам досудебного производства назначены все необходимые экспертизы. Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/394121
Теги:
грабеж, Чуйская область, Кыргызстан, ГУВД
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