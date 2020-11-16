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Гражданин Таджикистана пытался вывезти из Кыргызстана 8 тонн ГСМ

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- Виктория Гунгер
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На юге Кыргызстана пресекли незаконный ввоз ГСМ на территорию республики. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

Как отмечается, контрабанду задержали 15 ноября пограничники Лейлекского погранотряда пресекли.

- В ходе несения службы в местности Майты Лейлекского района Баткенской области пограничники обнаружили грузовую автомашину КАМАЗ под управлением гражданина Республики Таджикистан Н.Д., 1981 г.р. Машина направлялась из Кыргызстана в Таджикистан вне пункта пропуска. Пограничный наряд задержал автомашину. Во время досмотра транспортного средства в грузовом отсеке были обнаружены 8 тонн ГСМ. У водителя отсутствовали разрешительные документы на ГСМ, - рассказали в ГПС КР.

Водитель использовал подложные автомобильные номера КР. После оформления соответствующих документов задержанный и ГСМ были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/394122
Теги:
Баткенская область, ГСМ, контрабанда, Таджикистан, Кыргызстан, Погранслужба
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