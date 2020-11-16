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В Казахстане ликвидирована международная наркогруппировка (видео)

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- Виктория Гунгер
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В Казахстане ликвидирована транснациональная наркогруппировка. Об этом сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, задержано 34 человека, которые занимались поставкой синтетических наркотиков в Казахстан из-за рубежа. Продавали наркотики через интернет-магазин под названием "Борат24".

- Ликвидировано 8 нарколабораторий, изъято 40 кг психотропных веществ, ввезенных контрабандой в Нур-султан, Алматы и Шымкент. Ориентировочная розничная цена изъятого на черном рынке составляет более 600 млн тенге (117 841 000 сомов - Прим.ред). Кроме того, была остановлена деятельность нелегальных криптообменников. Выявлены 6 передвижных "майнинг-ферм" для получения денег при финансовых операций по покупке биткоинов и вывода их за рубеж.


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URL: https://www.vb.kg/394127
Теги:
Казахстан, наркотики, Кыргызстан, наркотрафик
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