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"Народ, не знающий своего прошлого – не имеет будущего"

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- Виктория Гунгер
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Народ, не знающий своего прошлого – не имеет будущего. Каждый кыргызстанец должен знать о своих героях. Об этом на митинге памяти воинов-панфиловцев, приуроченной к 79-годовщине бессмертного подвига 316-стрелковой дивизии сказал студент Болотбек Булатов.

По его словам, известно, какие последствия несет война.

- Мы не должны допустить повторения тех страшных событий. Молодежь сегодня собралась здесь, чтобы выразить своим землякам благодарность, слова восхищения и гордости, - отметил Булатов.

Студентка Международного университета КР Айдана Акылбекова в своем выступлении отметила, что молодежь Кыргызстана помнит своих героев.

- В сентябре 1941 года фашистские генералы отдали приказ о наступлении на Москву. "Тайфун" – назвали они план своего наступления. Ураганом стремились ворваться в Москву фашисты, обойти её с севера и с юга. Планам захватчиков не суждено было осуществиться – на Волоколамском направлении появилась 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова. Настал день 16 ноября 1941 года, гитлеровцы снова двинулись в наступление. Но снова панфиловцы сдержали натиск врага – ценой своих жизней. Наши героические предки не только защитили свою Родину от фашистских захватчиков, но и освободили от них народы Европы. Будем достойны памяти героев! – призвала она.

При этом, молодежь очень мало знает о Великой Отечественной войне, считает другая представительница молодого поколения Надежда Конубрикова.

- Мы, конечно, отмечаем 9 Мая, но как проходила война мы не знаем. Одних учебников в этом вопросе недостаточно. Детям нужно рассказывать о войне на акциях памяти, важно отводить их в исторические музеи. Нужно популяризовать нашу историю, - резюмировала она.

Отметим, мероприятие организовано Фондом "Евразийцы - новая волна".


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URL: https://www.vb.kg/394130
Теги:
ВОВ, евразийство, Бишкек, Кыргызстан
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