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"Помогли сохранить общественный порядок". Награждены народные дружинники

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- Оксана Гут
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Мэрия Бишкека наградила активных горожан, которые в качестве дружинников выходили на защиту столицы после массовых беспорядков 5-6 октября.

"Бишкек – это в первую очередь люди. Жители столицы самые отзывчивые, добрые и храбрые. Вице-мэр столицы по социальной политике Айжан Чыныбаева тепло поблагодарила добровольных народных дружинников, которые несмотря ни на что, отстояли город и помогли сохранить общественный порядок", - отмечает пресс-служба муниципалитета.

За активную гражданскую позицию благодарственными письмами мэрии города Бишкек наградили:

• Абакирова Азиса;

• Абдуллина Ильяса Галиевича;

• Абылбекова Акылбека Бактыбековича;

• Акелеева Азамата Кубанычбековича;

• Алмазбекова Эсеннура Алмазбековича;

• Ануфриева Илью Михайловича;

• Бердиярова Эмилбека Эркинбековича;

• Джунусова Алмаза Кемельевича;

• Дыйкамбаева Улана Айдаровича;

• Елисееву Гульнару Пархатовну;

• Заманова Ильяса Амировича;

• Иргисцева Кирилла Алексеевича;

• Исраилова Улугбека Абубакировича;

• Кадралиева Канагата Ержановича;

• Касымова Айбека Мусаевича;

• Касымова Рината Айбековича;

• Касымова Рината;

• Кошоева Чингиза Маратовича;

• Логовскую Анну Андреевну;

• Майрамбек уулу Калыса;

• Месгарани Ибрагима Джавадовича;

• Мириева Назара Сейдамировича;

• Мухаметалиева Изата Шухратовича;

• Окенова Бексултана;

• Полишева Владислава Вадимовича;

• Рахимжанова Талгата Алмасовича;

• Сейтбекова Нуржигита Чинарбековича;

• Суюнову Гульбарчин Унгарбаевну;

• Сыдыкова Азизхана;

• Такыбаева Азиза Бактыбековича;

• Тимерханова Тимура Анваровича;

• Тологонова Дастана Авазбековича;

• Тулендыбаева Розахуна Рафкатовича;

• Усеналиева Бексултана Таалайбековича;

• Усенова Чынгыза Джолдошбековича;

• Усубакунова Азамата Нурбековича;

• Ходжибабаева Илёса Бахтиёровича;

• Чагая Руслана Валерьевича;

• Юлдашева Байышбека Суйунбаевича.

"Мэрия города Бишкек искренне благодарит горожан за ваши чуткие и добрые сердца!", - заключили в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/394135
Теги:
волонтерство, массовые беспорядки, награда, Бишкек, Кыргызстан, Помощь, мэрия
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