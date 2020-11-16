"Помогли сохранить общественный порядок". Награждены народные дружинники

Мэрия Бишкека наградила активных горожан, которые в качестве дружинников выходили на защиту столицы после массовых беспорядков 5-6 октября.
"Бишкек – это в первую очередь люди. Жители столицы самые отзывчивые, добрые и храбрые. Вице-мэр столицы по социальной политике Айжан Чыныбаева тепло поблагодарила добровольных народных дружинников, которые несмотря ни на что, отстояли город и помогли сохранить общественный порядок", - отмечает пресс-служба муниципалитета.
За активную гражданскую позицию благодарственными письмами мэрии города Бишкек наградили:
• Абакирова Азиса;
• Абдуллина Ильяса Галиевича;
• Абылбекова Акылбека Бактыбековича;
• Акелеева Азамата Кубанычбековича;
• Алмазбекова Эсеннура Алмазбековича;
• Ануфриева Илью Михайловича;
• Бердиярова Эмилбека Эркинбековича;
• Джунусова Алмаза Кемельевича;
• Дыйкамбаева Улана Айдаровича;
• Елисееву Гульнару Пархатовну;
• Заманова Ильяса Амировича;
• Иргисцева Кирилла Алексеевича;
• Исраилова Улугбека Абубакировича;
• Кадралиева Канагата Ержановича;
• Касымова Айбека Мусаевича;
• Касымова Рината Айбековича;
• Касымова Рината;
• Кошоева Чингиза Маратовича;
• Логовскую Анну Андреевну;
• Майрамбек уулу Калыса;
• Месгарани Ибрагима Джавадовича;
• Мириева Назара Сейдамировича;
• Мухаметалиева Изата Шухратовича;
• Окенова Бексултана;
• Полишева Владислава Вадимовича;
• Рахимжанова Талгата Алмасовича;
• Сейтбекова Нуржигита Чинарбековича;
• Суюнову Гульбарчин Унгарбаевну;
• Сыдыкова Азизхана;
• Такыбаева Азиза Бактыбековича;
• Тимерханова Тимура Анваровича;
• Тологонова Дастана Авазбековича;
• Тулендыбаева Розахуна Рафкатовича;
• Усеналиева Бексултана Таалайбековича;
• Усенова Чынгыза Джолдошбековича;
• Усубакунова Азамата Нурбековича;
• Ходжибабаева Илёса Бахтиёровича;
• Чагая Руслана Валерьевича;
• Юлдашева Байышбека Суйунбаевича.
"Мэрия города Бишкек искренне благодарит горожан за ваши чуткие и добрые сердца!", - заключили в ведомстве.