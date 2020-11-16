АФК наградила футболистку кыргызстанской сборной

Футболистка молодёжной национальной команды Кыргызстана Сатиней Акылбекова удостоилась награды АФК.

Спортсменка участвовала в проекте eGoal вместе с ещё 82 молодёжными игроками АФК. Сатиней представляла Кыргызский футбольный союз.

В течение двух месяцев участники eGoal слушали лекции представителей авторитетных НПО и разрабатывали общественные проекты, направленные на решение глобальных проблем современного мира. Идеи молодых спортсменов будут воплощаться по всему континенту.

Как сообщает портал "Рейтинг Букмекеров", Сатыней Акылбекова по результатам проекта удостоилась награды Level Up Award по Центральной зоне.