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Александр Лукашенко: "Беспорядки в Беларуси - дело рук США"

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- Виктория Гунгер
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Лукашенко заявил, что события в Беларуси должны быть серьезнейшим уроком для других постсоветских стран, и призвал Казахстан "не расслабляться", пишет "Дикая Азия".

Батька считает, что беспорядки в Беларуси - дело рук США. По его словам, Америка "везде и всегда вмешивалась в президентские выборы".

"Беларусь - для вас серьезнейший урок. Потому что Казахстан и Россия - это не Беларусь. Это огромные страны. И там справиться с этой "заразой" будет сложно, если не работать на упреждение... К 2024 году, если мы не найдем противоядие, вы изопьете все то, что мы выпиваем до дна", - сказал Лукашенко.

По мнению Батьки, в Беларуси не было причин для протестов и ничто их не предвещало.

"Да, работали втихую, создавая ячейки на предприятиях, особенно государственных. Потом их начали шатать. Я уверен, что это только начало. Поверьте, вы вспомните меня через полгода-год и увидите, что это только начало. За всеми этими событиями - попытка поделить мир", - подчеркнул он.

При этом оппозиция узнала дату Всебелорусского народного собрания Лукашенко. На нем он может попытаться легитимизировать свою власть, считает оппозиционное Народное антикризисное управление. Собрание (ВНС), созываемое Александром Лукашенко, может пройти 27-28 января 2021 года.


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URL: https://www.vb.kg/394149
Теги:
Беларусь, Казахстан, США, Кыргызстан, политика
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