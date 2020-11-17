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Арстан Алай: Мне подчиняются духи и ангелы

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- Бакыт Басарбек
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Я новый бог. В мое тело вселился бог, мое тело только исполнитель. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил кандидат в президенты Арстан Алай.

По его словам, он исполняет роль бога.

- 2-3 года назад я ставил условие США, России и вот посмотрите, что с ними случилось. У каждого государства есть свое предназначение. У Америки это экология. Трамп не слушал, наоборот он вышел из Парижского соглашения. То есть он не выполнил требования нового бога. В итоге в Америке случились пожары. В России тоже самое. И сейчас вирус в Америке, России и Китае. Мне подчиняются духи и ангелы, - сказал он.

Также он отметил, что только новая религия в его лице спасет мир.

- Я специально закрыл дорогу старым религиям. Людей спасет только новый бог, - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/394159
Теги:
Арстанбек Абдылдаев, Кыргызстан
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Комментарии
Чудик
17.11.2020, 12:02

Сарт (без роду и из племени) ты, вот ты кто, а не бог 

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реал
17.11.2020, 12:48

давайте уже в психушку его! достал!

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