Арстан Алай: Мне подчиняются духи и ангелы

Я новый бог. В мое тело вселился бог, мое тело только исполнитель. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил кандидат в президенты Арстан Алай.

По его словам, он исполняет роль бога.

- 2-3 года назад я ставил условие США, России и вот посмотрите, что с ними случилось. У каждого государства есть свое предназначение. У Америки это экология. Трамп не слушал, наоборот он вышел из Парижского соглашения. То есть он не выполнил требования нового бога. В итоге в Америке случились пожары. В России тоже самое. И сейчас вирус в Америке, России и Китае. Мне подчиняются духи и ангелы, - сказал он.

Также он отметил, что только новая религия в его лице спасет мир.

- Я специально закрыл дорогу старым религиям. Людей спасет только новый бог, - добавил он.