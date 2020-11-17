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Пограничники вернули гражданину КР скот, перешедший на территорию РТ

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- Виктория Гунгер
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16 ноября 2020 года пограничники Баткенского пограничного отряда вернули гражданину Кыргызстана 38 голов мелко-рогатого скота, перешедшего в ходе выпаса на территорию Таджикистана. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

Как отмечается, к пограничникам обратился гражданин М.А.у. - житель села Самаркандек Баткенского района Баткенской области с просьбой вернуть мелко-рогатый скот, который в ходе выпаса перешел на территорию Таджикистана.

- Пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана провели телефонные переговоры, по итогам которых мелко-рогатый скот был возвращен гражданину Кыргызстана. Государственная пограничная служба КР напоминает, что в случае возникновения различного рода проблем на государственной границе, необходимо обратиться в ближайшее подразделение ГПС КР для решения вопросов в рамках национального законодательства, - подчеркнули в ГПС КР.


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URL: https://www.vb.kg/394161
Теги:
Погранслужба, Таджикистан, Кыргызстан
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