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АБР и ЮНИСЕФ передали медоборудование больницам Бишкека, Оша и Нарына

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- Оксана Гут
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20 кислородных концентраторов, 20 распределителей потока и 27 пульсоксиметров передали АБР и ЮНИСЕФ крупным больницам в Бишкеке, Оше и Нарынской области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

В условиях глобальной пандемии COVID-19 кислородные концентраторы и пульсоксиметры стали использоваться во всем мире для ведения пациентов с COVID-19. Распределитель потока кислорода позволяет распределять медицинский кислород от одного кислородного концентратора нескольким пациентам.

Поставки были осуществлены в рамках чрезвычайной медицинской помощи АБР в размере 200 000 долларов США, чтобы помочь Кыргызской Республике закупить оборудование через ЮНИСЕФ.

С апреля 2020 года было доставлено три аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 20 000 медицинских перчаток, 2000 защитных комбинезонов, 2300 респираторов класса FFP2, 300 эндотрахеальных трубок, 3000 канюлей педиатрических, 8000 взрослых назальных канюлей и воздуховодов, также более 1500 дыхательных систем в больницы по всей стране. Все медицинское оборудование и расходные материалы закупаются ЮНИСЕФ у надежных и сертифицированных производителей в сфере здравоохранения.


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URL: https://www.vb.kg/394169
Теги:
АБР, Минздрав, ЮНИСЕФ, Кыргызстан, Помощь, коронавирус, карантин
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