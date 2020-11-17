Эксперт сделал прогноз на бой Антонины Шевченко с Ариане Липски

22 ноября в Лас-Вегасе будет проходить турнир UFC 255. Антонина Шевченко сразится с бразильянкой Ариане Липски. Эксперт Сергей Ващенко рассказал, чем может закончиться этот поединок.

Сестра чемпионки UFC в наилегчайшем весе Валентины Шевченко Антонина оказалась в промоушене в 2018 году. В отборочном турнире представительница Кыргызстана победила Джеймилин Ниверу техническим нокаутом во втором раунде.

В UFC Антонина провела четыре боя, одержав победы в двух из них. В мае 2020-го она проиграла американке Кэтлин Чукагян по решению судей.

Стоит отметить, что судейским решением завершились семь её поединков из десяти.

Липски дебютировала в UFC в 2019 году. Первые две схватки она проиграла, но последние два поединка завершились победой бразильянки.

Фавориткой боя, по мнению букмекера 1win, является Антонина. Вероятность её победы оценивается коэффициентом 1,59 (63%). На успех Липски предлагается котировка 2,38 (42%).

Но Сергей Ващенко не согласен с мнением аналитиков: "Бразильянка лучше чувствует себя в партере, да и в стойке Ариане не сильно уступает Антонине. Думаю, что для Шевченко этот поединок станет большим испытанием". Принимая во внимание статистику, эксперт считает, что поединок завершится судейским решением. Но однозначно сказать, кто станет победительницей, он не рискует.