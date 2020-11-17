Как малый и средний бизнес в КР переносит карантин?

Сегодня в Торгово-промышленной палате Кыргызской Республики прошло совместное заседание Комитета Палаты по развитию малого и среднего бизнеса и Подкомитета по развитию ремесленничества в КР. В мероприятии приняли участие представители государственных структур, коммерческих банков, бизнес-сообщества и ремесленники, приехавшие в Бишкек из разных уголков Кыргызстана.

Открывая заседание Председатель Комитета по развитию МСБ Авазбек Керимбаев отметил, что в условиях пандемии отечественный бизнес оказался в трудных экономических условиях.

"Сегодня мы видим упадок во всех областях экономики, в особенности пострадали представители сферы услуг, в которой задействовано почти 50 % МСБ. Со своей стороны ТПП КР внесла в Правительство КР свои предложения по выходу из кризиса, связанные с оказанием финансовой поддержки предпринимателям. Правительство КР в свою очередь планировало выделить из бюджета 14 млрд.сомов, однако сегодня, многие представители МСБ жалуются на отсуствие доступа к льготному кредитованию. Также впоследствии карантина, большинство представителей МСБ оказавшись в затруднительном финансовом положении, попали в ресстр недобросовестных плательщиков, что негативно отражается на их кредитной истории. Поэтому основной целью сегодняшней встречи является обсуждение накопившихся проблем малого и среднего бизнеса, и выработка предложений для их решений",- сказал в своем вступительном слове Керимбаев.

В свою очередь представитель Министерства экономики КР- Нурбек Уметалиев информировал присутствующих о том, Правительство КР в рамках программы по поддержке предпринимателей, принимало решение о выделении 14 млд.сомов на доступное кредитование. На этот год был выделен транш в сумме 4 млрд. сомов,остальные 10 млрд. сомов будут перечислены коммерческим банкам в 2021 году.

Председатель Подкодмитета по развитию ремесленничества Жыпара Раимкулова на мероприятии рассказала о том, что ремесленное производство Кыргызстана на грани банкроства, пандемия остановила туристическую отрасль, вместе с тем остановила и сбыт продукции ремесленников.

"Закрылись мелкие магазины, производственники отправили своих работников в отпуска без содержения, что также повлияло на рост безработицы в стране. Пандемия показала слабые места этой отрасли, у нас отсутствует единая интернет-платформа, нет системы в работе в маркет-плейсами, где мы могли бы предлагать свою продукцию. Среди ремесленников нет согласованного видения ремесленников по выходу из кризиса,ю все мелкие производства работают разрозненно, изготавливая свою продуцию из сырья разного качества. Поэтому в качестве антикризисных мер мы предлагали Правительству КР рассмотреть вопросы отмены арендной платы ремесленнным производствам на период карантина, снижение уплаты налоговх и социальных отчислений. Иначе ремесленническое производство Кыргызстана, представители которой являются хранителями культурного наследия, может оказаться на грани закрытия",- резюмировала она.

В качестве успешного примера Раимкулова привела государство Непал, который никогда ранее не производивший овец и шерсть, стал известен на весь мир как производитель войлока. Власти этой страны создали максимально благоприятные условия для развития этой сферы, поэтому стало очень сложно конкурировать с дешевой продукцией непальцев.

"Кыргызстану необходимо возвращать былую славу кыргызского войлока и шерсти, и в этом деле нам не обойтись без государственной поддержки. Надо продвигать кыргызстанский бренд на всех уровнях, вводить в моду ношение войлочных изделий из натуральной шерсти,выпускать социальные ролики и транслировать в СМИ . Пандемия никуда не изчезнет, поэтому нам нужно учиться сосуществовать с ней и далее, находя новые пути решения проблем",- сказала Жыпара Раимкулова.

Участники встречи сошлись во мнении, что в ремесленнической отрасли необходимо провести исследования для составления единой базы данных, что позволит объединить мелкие производства. Именно такой шаг выведет экспорт ремесленнической продукции на новый уровень. Министерству сельского хозяйства КР нужно рассмотреть вопрос открытия современной лаборатории по тестированию шерсти по требованиям международной организации шерсти IWTO, без которой трудно говорить об освоении новых рынков.

Также была обозначена необходимость создания предприятия с современным технологическим оборудованием для промывки шерсти и изготовления первичного продукта обработки- топса. А продвижением продукции отечственных ремесленников должна заниматься крупная торговая компания, а для этого необходимо соответствие выпускаемой продукции единым стандартам качества и массовость, только так войлочная продукция может конкурировать с производителями других стран.

Проблему отсутствия современной лаборатории в Кыргызстане обозначил и руководитель компании "Дан агро азыктары" Уран Ниязалиев.

"Мы сталкиваемся с тем, что существующие в Кыргызстане лаборатории не отвечают стандартам других стран ЕАЭС, Например, в наших лабораториях не проводят анализ пестицидов. В результате наши декларации оказываются неполными и нам приходится делать повторный анализ в России или Казахстане. В последствии лабораторный анализ обходится нам вдвое дороже. Отдельное слово по расценкам наших лабораторий, в соседнем Казахстане они дешевле в 4 раза,- с недоумением отметил он.

Рукодельницы, приехавшие на заседание из регионов, рассказывали о своих проблемах, которые заключаются в отсутствии необходимого оборудования, недостатка информации ввиду их отдаленности от столицы.

В завершении встречи стороны договорились о том, что все озвученные проблемы и предложения будут задокументированы и переданы на рассмотрение Правительства КР для поиска решений. Также соответствующее письмо-обращение будет направлено в Министерство экономки КР,Министерство культуры КР и Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР.

Участники отметили важность организации диалоговых платформ на площадке ТПП КР, в основные функции которой входит защита и продвижение интересов бизнес-сообщества Кыргызстана.