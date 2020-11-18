Никита боится умереть

Второй раз за месяц Никита Черменюк попадает в реанимацию на грани гликемической комы. Сахар у парня повышается до пятидесяти микромоль на литр, что в десять раз больше нормы. Но токмакские врачи капают ему физраствор - это все, чем они могут помочь. В реанимации нет даже глюкометра!

В токмакской больнице Никиту знают с детства. Сахарный диабет у него выявился в четыре года: на прогулке он внезапно сказал маме: "Я хочу спать. Прямо сейчас", закрыл глаза и потерял сознание. Мама понеслась с сыном в больницу, там не сразу разобрались, что произошло. А когда поняли, малыш был уже в коме.

Так в жизни Инны Душиной началась долгая борьба за жизнь старшего сына. И продолжается уже пятнадцать лет. За это время Никита несколько раз умирал в больнице, но врачи возвращали его к жизни, а мама учила заново ходить и говорить. И в школу она носила сына на руках, когда тот был обессилен тяжелым лечением и постоянными обмороками.

Врачи уверяли Инну: перерастет, после переходного возраста должно стать лучше. Но никто из врачей ни разу не настоял на полном обследовании мальчика, хотя непонятно было, почему у него уровень сахара то падает, то взлетает, несмотря на то, что он постоянно получает инъекции инсулина.

Инна же не могла собрать деньги на полноценное обследование в Бишкеке. Ведь в их доме постоянно какая–то беда: Инна овдовела, когда младшей дочери не исполнилось и года. Выйти на работу не могла - на руках грудная малышка и постоянно болеющий Никита. Одна радость - средний сын Женька рос ответственным и работящим, после школы брался за любую подработку, лишь бы помочь матери. Сейчас Жене восемнадцать, он бросил учебу и работает на тяжелом производстве, тянет всю семью.

Год назад у Инны снова случилась беда - с приступом желчекаменной болезни она попала на операционный стол. Оказалось, желчный проток закупорил камень, начался некроз, который вызвал перитонит. Женщину едва спасли, но на следующий день после тяжелой операции с дренажными трубками в животе ее отправили домой - искать деньги на оплату лечения. Никто и слушать не стал, что у нее ребенок–инвалид и маленькая дочка, которые уже сутки сидят без еды. Об этом чудовищном случае мы писали в "Вечерке" - после публикации врачи принесли извинения и долечили Инну бесплатно. Но она усвоила: без денег в госбольницу лучше не соваться.

- А сейчас токмакские врачи говорят: вези сына в Бишкек, пусть его госпитализирют и полностью обследуют. Непонятно, почему у него стремительно ухудшается состояние. У него стало болеть сердце, он не может объяснить, что происходит, говорит, стучит как–то не так, словно перекручивается в груди. В этот момент ему становится очень страшно, он криком кричит: "Мама, я боюсь! Я умираю!" Это невыносимо! А в нашей реанимации ему два флакона физраствора прокапают и отправляют домой. Там нет даже глюкометра и тест–полосок, мы сами все покупаем. Но врачи хорошие, они переживают за него, ведь знают с детства. А ничего сделать не могут. Диабет - болезнь непредсказуемая. Везите, говорят, в Бишкек. А на какие шиши? Я на работу вышла - маляром в бригаду - обещали сто долларов заплатить. Но их не хватит на обследование, - вздыхает Инна.

Назвать точную сумму, которая нужна на обследование и курс лечения, врачи не могут. Все будет зависеть от первых результатов анализов. Но по опыту других пациентов с аналогичным заболеванием можно сказать, что потребуется не меньше двадцати тысяч сомов - и это со всеми возможными скидками. Анализы на гормоны очень дорогие, а без них эндокринолог не сможет понять, что происходит с парнем.

- Никита после последнего приступа впал в тяжелую депрессию. Ничего не хочет, даже мыться перестал. Я ему говорю: сынок, мы поедем в Бишкек, там подберут лечение. А он угруюмо вздыхает: "Мать, ты веришь в это? Нам есть порой нечего, какой Бишкек?" А я не знаю, что ему ответить. Сами мы, конечно, из этой безнадеги не выберемся. Остается надеяться на то, что в очередной раз помогут чужие люди, - Инна с трудом подбирает слова, по лицу видно - она на грани нервного срыва. И это неудивительно. Ведь в последний раз реаниматологи предупредили: следующая кома может стать для Никиты последней.

Помочь Инне спасти сына можно несколькими способами:

перечислить средства на ЭЛСОМ 0559044967, зарегистрированный на Инну Душину;

позвонить ей и передать деньги лично, ее номер телефона : 0(559)044–967;

оставить средства на точках сбора "Дизель"–форума, координаты их вы видите на этой странице.