За сутки по Кыргызстану зарегистрировано 177 преступлений

За прошедшие сутки с 17 по 18 ноября 2020 года в республике зарегистрировано в ЕРПП 177 преступлений и 139 проступков. Об этом сообщается в оперативных данных по обстановке в республике МВД.

- Обстановка в республике за прошедшие сутки остается стабильной, - отмечают в МВД.

Уточняется, что органами внутренних дел продолжается комплексная работа по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, обеспечению общественного порядка. Осуществляются мероприятия по профилактике правонарушений и противодействию преступности на всей территории.