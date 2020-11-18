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За сутки по Кыргызстану зарегистрировано 177 преступлений

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- Виктория Гунгер
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За прошедшие сутки с 17 по 18 ноября 2020 года в республике зарегистрировано в ЕРПП 177 преступлений и 139 проступков. Об этом сообщается в оперативных данных по обстановке в республике МВД.

- Обстановка в республике за прошедшие сутки остается стабильной, - отмечают в МВД.

Уточняется, что органами внутренних дел продолжается комплексная работа по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, обеспечению общественного порядка. Осуществляются мероприятия по профилактике правонарушений и противодействию преступности на всей территории.


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URL: https://www.vb.kg/394185
Теги:
МВД, уголовная ответственность, Уголовный кодекс, преступление, Кыргызстан
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