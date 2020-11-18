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В Бишкеке остановлена незаконная маршрутная линия

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- Виктория Гунгер
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Накануне и.о. мэра Балбак Тулобаев, вице-мэр столицы по транспортной политике Азиз Алымкулов встретились с руководителями частных фирм-перевозчиков, сообщает мэрия Бишкека.

Перевозчики сообщили о захвате линии маршрутными бусами №283. На место оперативно были направлена мобильная группа.

- В результате проверки, факты, указанные в обращении подтвердились, микроавтобусы №283 самовольно вышли на линию – маршрут был по центральным улицам, конечная в селе "Гроздь".

Сотрудники управления патрульной службы милиции (УПСМ) составили административные протоколы в отношении водителей микроавтобусного маршрута №283 за отсутствие разрешительных документов для выезда на линию, контрольного механика восточного автовокзала. Также по данному факту управление гортранспорта (УГТ) мэрии города Бишкек направило письмо в агентство автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при министерстве транспорте и дорог КР, - говорится в сообщении муниципалитета.

Уточняется, что работа данного маршрута приостановлена.


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URL: https://www.vb.kg/394186
Теги:
маршрутки, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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