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Украл со двора "Жигули". Задержан подозреваемый в преступлении

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- Виктория Гунгер
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В Московском районе задержан мужчина по подозрению в угоне автомашины, сообщает ГУВД Чуйской области.

Как отмечается, 7 ноября 2020 года в органы внутренних дел Мосвковского района с заявлением обратился 55-летний местный житель села Ак-Суу О.Б.

- Он отметил, что во двор его дома проник неизвестный и угнал автомашину марки "ВАЗ 2103". Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 206 (Угон автомототранспортного средства) УК КР. По подозрению в совершении данного преступления задержан 26-летний А.О. Досудебное производство продолжается, - говорится в информации ГУВД области.


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URL: https://www.vb.kg/394188
Теги:
ГУВД, угон, Чуйская область, Кыргызстан, автомобили
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