Украл со двора "Жигули". Задержан подозреваемый в преступлении

В Московском районе задержан мужчина по подозрению в угоне автомашины, сообщает ГУВД Чуйской области.

Как отмечается, 7 ноября 2020 года в органы внутренних дел Мосвковского района с заявлением обратился 55-летний местный житель села Ак-Суу О.Б.

- Он отметил, что во двор его дома проник неизвестный и угнал автомашину марки "ВАЗ 2103". Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 206 (Угон автомототранспортного средства) УК КР. По подозрению в совершении данного преступления задержан 26-летний А.О. Досудебное производство продолжается, - говорится в информации ГУВД области.