Вторая за неделю. Нацбанк провел очередную интервенцию

Нацбанк КР сегодня, 17 ноября, вновь вышел на валютный рынок с интервенцией. Она третья по счету за месяц и вторая за эту неделю.

Как уточняется, на сайте НБ КР, продано 500 тысяч долларов с расчетами, отличными от даты сделки.

Всего же с начала ноября регулятор продал на валютном рынке для стабилизации курса сома 50,7 миллиона долларов.

В настоящее время учетная ставка Нацбанка составляет: доллар - 84.8 сома, евро - 100.69.

В целом, согласно данным сайта Valuta.kg, рынок выглядит следующим образом: