В Бишкеке задержана банда, воровавшая платежные терминалы (видео)

Оперативниками столичной милиции задержана организованная группа причастная к совершению краж платежных терминалов. Об этом сообщили в УВД Октябрьского района.

16 ноября 2020 года в УВД Октябрьского района Бишкека с письменным обратился гражданин К.Б..

- Он сообщил, что примерно в 5:00 часов утра неизвестные похитили платежный терминал стоимостью 200 тысяч сомов, установленный в одном из бизнес-центров, расположенных по улице Суеркулова. Внтури терминала внутри находилось 497 тысячи 120 сомов. Ранее 12 ноября 2020 года в УВД обратился А.Т., который отметил, что примерно в 04.20 часов ночи, украден терминал "Pay-24" стоимостью 200 тысяч сомов, установленный в магазине расположенного в 6 микрорайоне. Внутри находилось 145 тысяч 965 сомов. Данные все факты были зарегистрированы в УВД Октябрьского района и начато досудебное производство по статье 200 (Кража) УК Кыргызской Республики, - отметили в УВД района.

По подозрению в преступлении задержаны в Бишкеке Н.У. 1997 года рождения, С.Р. 1998 года рождения, О.Ч. 1998 года рождения, Ч.Д. 1998 года рождения. Они доставлены в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК КР водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

- Продолжаются дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемых к другим аналогичным фактам преступлений. Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленников и владеющих какой-либо информацией, просим сообщить по следующим номерам: 0(552)102-474 и 102.