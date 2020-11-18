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Кыргызстанцев призвали не отправляться из России на родину через Казахстан

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- Евгений Денисенко
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Посольство КР в РФ в очередной раз призвало граждан Кыргызстана, стремящихся вернуться из России на родину, не пытаться проследовать по территории Казахстана. И напомнили: в этой республике все еще действуют ограничительные меры на въезд для иностранных граждан.

Такие меры были приняты в свое время с целью не допустить распространения коронавирусной инфекции и сохраняются до сих пор. По этой причине проезд транзитом на любых автотранспортных средствах через Казахстан по-прежнему невозможен.

В посольстве пояснили: при необходимости возвращения на родину из России граждане Кыргызстана могут воспользоваться авиасообщением. В настоящее время еженедельно совершается два регулярных рейса из Бишкека в Москву и обратно. Также из РФ в КР, в города Бишкек и Ош осуществляются чартерные рейсы российских и отечественных авиакомпаний из крупных городов России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Сургут). Билеты на них реализуются в свободной продаже, в том числе онлайн.

Вместе с тем, разрешены перевозки грузов из России в Кыргызстан через Казахстан для доставки имущества граждан КР. Но данным правом могут воспользоваться только официально зарегистрированные грузоперевозчики, транспортно-логистические компании, которые занимаются международными перевозками и имеют соответствующие разрешительные документы.

Провоз по территории Казахстана тел умерших в России граждан или уроженцев Кыргызстана осуществляется беспрепятственно, при условии заблаговременного информирования посольства КР в РК, предоставления необходимых документов на груз-200 и наличия сопровождающих лиц. Предварительного согласования с казахстанской стороной требуется и транспортировка из России тяжелобольных кыргызстанцев. Необходимо наличие специальной кареты скорой медицинской помощи и присутствие сопровождающего врача, во избежание осложнений или летального исхода при транзитном следовании через Казахстан.

В обоих случаях при возникновении каких-либо вопросов случае наличия вопросов посольство попросило направить письменный запрос на электронную почту его консульского отдела: 4992385069@mail.ru.

Стоить напомнить, что минувшим летом кыргызстанцами уже предпринимались неоднократные попытки проезда из России на родину через Казахстан. Но все они оказались безуспешными. И обернулись лишь большим скоплением соотечественников в российских регионах, граничащих с этой республикой. В результате совместных усилий кыргызской, российской и казахской сторон приходилось организовывать вывоз людей специальными автобусными колоннами.


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URL: https://www.vb.kg/394198
Теги:
Казахстан, посольство, Россия, Кыргызстан
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