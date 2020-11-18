АКС ГКНБ: В ближайшее время будут сняты визовые ограничения со стороны США

В ближайшее время будут сняты визовые ограничения со стороны США и граждане Кыргызской Республики будут обеспечены биометрическими паспортами по приемлемым ценам. С таким заявлением выступили в АКС ГКНБ КР.

"В ближайшее время Кыргызская Республика присоединится к базе данных ICAO PCD и начнется выдача гражданам Кыргызской Республики общегражданских биометрических паспортов для беспрепятственного пересечения границ других государств и на время пребывания за границей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В АКС ГКНБ напоминают, что ранее в связи с отсутствием в Кыргызской Республике биометрических паспортов администрацией США с 31 января 2020 года в отношении граждан Кыргызской Республики были введены ограничения на иммиграционные визы и грин-карты.

"К концу 2020 года в рамках заключенного контракта с немецкой компанией "Muhlbauer ID Services GmbH" в ГРС будет осуществлена поставка первой партии бланков биометрических паспортов нового поколения по цене 407 сомов за бланк. Одной из причин затягивания сроков внедрения биометрических паспортов в Кыргызской Республике явились факты коррупции и личная заинтересованность со стороны отдельных должностных лиц ГРС при проведении в 2019 году тендера и попыток заключения заведомо невыгодного контакта на поставку бланочной продукции по завышенной цене", - отмечают в ГКНБ.

АКС ГКНБ Кыргызской Республики в рамках материалов досудебного производства были установлены факты коррупции со стороны бывшего руководства ГРС, которыми в ущерб интересам государства было вынесено решение о присуждении победы компании с сомнительной репутацией.

В случае заключения данного контракта стоимость биометрического паспорта для населения была бы 585 сомов. При этом, общая разница по контракту на поставку 1,5 млн. бланков составила бы свыше 253 млн. сомов.

"Таким образом, внедрение в Кыргызской Республике электронных биометрических паспортов послужит основанием для пересмотра визовых ограничений в отношении наших граждан со стороны США, о чем 4 ноября 2020 года сообщил Посол США в Кыргызской Республике Дональд Лу", - заключили в ведомстве.