Страны ОДКБ консолидируются перед угрозами их безопасности

Противодействие вызовам и угрозам в отношении государств – членов ОДКБ в Восточно-Европейском, Кавказском и Центральноазиатском регионах стало главной темой заседание Комитета секретарей советов безопасности этих государств. Оно прошло 17 ноября в режиме видеоконференции, участие в нем принял секретарь Совбеза Кыргызстана Рыскелди Мусаев.

Открывая заседание, председатель этого комитета, глава СБ России Николай Патрушев отметил, что одним из острых вызовов является продолжающаяся пандемия КОВИД-19.

"Стремительное распространение коронавируса изменило привычный уклад жизни практически во всем мире. Проверке на прочность подвергается глобальная политическая и экономическая системы. Вместе с тем уже сейчас можно с уверенностью говорить, что наши государства достойно проходят этот трудный период", - заявил он.

Глава СБ РФ подчеркнул важность обмена в этой ситуации актуальной информацией и взаимного содействия друг другу, в том числе путем поставки тестов, лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, разработки и испытания вакцин, а также проведения консультаций по оказанию врачебной помощи.

Принявший участие в заседании генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась констатировал, что военно-политическая обстановка в мире, в том числе в зоне ответственности этой организации остается сложной. "Сегодня все более очевидной становится потребность в консолидации международных усилий по преодолению конфронтации и снижению существующих угроз. Особенно это актуально в условиях, когда идет демонтаж основных геополитических договоренностей, обеспечивавших многие годы баланс сил и стабильность в мире", - сказал Станислав Зась.

По итогам заседания было принято Заявление секретарей советов безопасности государств ОДКБ об укреплении сотрудничества и координации усилий в целях борьбы с международным терроризмом, распространением террористической и связанной с ней экстремистской идеологии.

Собеседники также заслушали информация статс-секретаря – заместителя министра внутренних дел России Игоря Зубова об итогах деятельности Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств ОДКБ. И одобрили Антинаркотическую стратегию этих стран на 2021-2025 годы (она будет внесена на рассмотрение Совета коллективной безопасности ОДКБ 2 декабря), План совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2021 год и План консультаций по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2020 - первое полугодие 2021 годов.

Одобрен также ряд проектов решений Совета коллективной безопасности, которые касаются военного и военно-технического сотрудничества, совершенствования подготовки Миротворческих сил, а также кадров для органов государственной власти стран-партнеров.

Отдельное внимание было уделено вопросам информационной безопасности. "Мы договорились о продолжении практики проведения военных учений, в ходе которых будут отрабатываться новые формы и способы применения Коллективных сил. Констатировали, что созданные коллективные силы на сегодняшний день обладают достаточным потенциалом для решения возложенных на них задач. При этом обсудили планы их дальнейшего оснащения современными образцами вооружения и военной техники, системами управления и связи. Проанализировали перспективы миротворческой деятельности ОДКБ с акцентом на возможность участия сил ОДКБ в миротворческих операциях под эгидой ООН", - резюмировал Николай Патрушев.