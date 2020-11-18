Завтра в некоторых районах Бишкека не будет воды

В связи с проведением работ на водозаборе "Кирова" и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к зимнему периоду завтра, 19 ноября, с 9 утра до 20 часов вечера будет временно прекращена подача питьевой воды в районе, ограниченном улицами Абдрахманова, Фрунзе, Суюмбаева и пр. Жибек-Жолу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По любым вопросам относительно водоснабжения звоните: 1533 - это единый информационный "водопроводный" центр для обращений горожан. Также круглосуточно работает колл-центр столичной мэрии 1840 и 1850, а фото и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp: 0554 182-185.

"ПЭУ "Бишкекводоканал" искренне извиняется за причиненные неудобства и просит горожан запастись питьевой водой", - говорится в сообщении.